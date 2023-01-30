«Как ложь приводит к катастрофам». Новый учебник по истории появится в школах к 1 сентября

Новые учебники истории появятся в школах уже в начале следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Линейка будет единой для всех школ, напечатать книги планируют уже в марте. В школьный курс включат раздел о спецоперации на Украине. По мнению основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, бойцы, которые «жертвует собой во имя своей Родины», должны стать примером для школьников. Принять участие в разработке учебников выразил желание депутат и телеведущий Анатолий Вассерман.

Новый учебник истории для старших классов может появиться в школах уже со следующего учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В программу курса войдет раздел, посвященный спецоперации на Украине, ее целям и задачам.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил Кравцов студентам и преподавателям Московского государственного областного педагогического университета во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

В декабре для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории была создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского. Линейка новых учебников по истории будет единой для всех школ РФ.

Даже первоклассникам

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT выразила уверенность, что выпуск новых учебников и включение в них раздела о спецоперации «важны и своевременны». По ее мнению, об СВО должны знать все дети, даже первоклассники.

Волынец добавила, что современные российские дети не находятся в вакууме, поэтому обязаны знать обо всем, что происходит в стране и мире.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что военнослужащие, участвующие в боях на Украине, должны стать примером для школьников.

«Это наши современники, и дети должны с них брать пример. Это и есть истинное воспитание патриотизма — через историю своей страны, через ее жизнь, ее героев, через тех, кто сегодня жертвует собой во имя своей Родины», — заключила она.

«Отражать предысторию»

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил «Говорит Москва» о желании стать разработчиком учебника истории и конкретно раздела об СВО. Он собирается обратиться с соответствующим предложением в Минкульт.

По мнению Вассермана, авторы учебника должны на его страницах объяснить, каким образом внедрение в массовое сознание «старой польской» идеи «Украина — это не Россия» привело к террору «на юго-западе Руси». «Я постараюсь договориться с министерством, чтобы мне дали возможность поучаствовать в работе над этой частью нового учебника. Учебник должен отражать, прежде всего, предысторию спецоперации», — сказал парламентарий.

«Сведения, как ложь приводит к катастрофам, будут полезными для учеников», — резюмировал он.

Гимн и флаг

С 1 сентября 2022 года во всех российских школах были внедрены традиции исполнения гимна страны и поднятия государственного флага. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учебные заведения обеспечили государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».

Кроме того, Кравцов ввел уроки истории с первого класса, «чтобы сохранялась историческая память». Младшеклассники изучают историю своего края, своей малой родины, посещают музеи и выставки.