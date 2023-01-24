Новая АЭС: что известно о перспективах строительства электростанции в Норильске

Президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил о том, что в Норильском промышленном районе в скором времени могут построить новую атомную электростанцию совместно с «Росатомом». О том, каким может быть совместный проект горно-металлургической компании и госкорпорации по атомной энергии, — в нашем материале.

Владимир Потанин предварительно анонсировал строительство АЭС в промышленном районе Норильска. Об этом он рассказал в интервью РБК ТВ. Потанин отметил, что компания и весь Норильский район активно развивается, поэтому электричества нужно больше.

«Мы хотели заменить турбины ТЭЦ на такие, которые производят больше электричества и меньше пара. Но наши, тогда еще американские и немецкие партнеры нам отказали в этом. Мы нашли выход — сейчас работаем совместно с «Росатомом» над проектом установки там мини-ядерных реакторов наземного или, возможно, наводного базирования, которые за горизонтом 2030 года нам обеспечат как раз большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии», — поделился новостью Потанин.

Он добавил, что неэффективность, заложенная отказом немецких и американских компаний в сотрудничестве, преодолевается за счет перспективного сотрудничества с «Росатомом». Несмотря на то, что у госкорпорации пока не все поставлено на поток, они активно принимают заказы от якорных инвесторов, развивают свои компетенции и уже сейчас могут дать «Норникелю» то, что не могут западные партнеры.

До этого момента о таком виде генерации электроэнергии в Норильске речи не шло. Впрочем, «мирный атом» уже показал себя в условиях Крайнего Севера. Так, у «Росэнергоатома» на Чукотке есть Билибинская АЭС — это единственная атомная электростанция за Уралом.

Любопытные предпосылки

Исторически в технологически изолированном от Европейского экономического сообщества России Норильском промышленном районе у «Норникеля» сложилось уникальное сочетание газовой и гидрогенерации – около половины мощности энергосистемы приходится на две крупные ГЭС – Усть-Хантайскую и Курейскую, а остальная – на три ТЭЦ, работающих на природном газе газоконденсатных месторождений Таймыра.

В конце 2021 года завершилась модернизация Усть-Хантайской ГЭС, сейчас «Норникель» готовится провести аналогичные работы на Курейской. На ТЭЦ-2 в Талнахе идет замена энергоблоков. При этом ранее компания намеревалась построить первые в Норильске парогазовые установки на территории ТЭЦ-3, сообщал в конце 2021 года вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров. В данном случае говорилось о возведении нового объекта генерации, практически ТЭЦ-4, которая будет работать в высокоэффективном непосредственно для выработки электроэнергии парогазовом цикле.

Такой проект может быть реализован исключительно на базе газовых турбин большой мощности и, скорее всего, только иностранного производства, поскольку в России подобное оборудование до сих пор не производится. В условиях отказа западных производителей подобных турбин в сотрудничестве «Норникелю» как вариант остается обсуждать перспективы атомной энергетики. Впрочем, и у «Росатома» из-за санкций сократились возможности международного сотрудничества, поэтому такой союз будет выгодным для обеих сторон.

Среди альтернатив — приобрести нужную газовую турбину в дружественной стране или начать сотрудничество с «Силмашем», тем самым положившись на еще экспериментальное оборудование, и построить привычную ТЭЦ в паросиловом цикле. Но эти варианты проигрывают с учетом того, что Россия считается мировым лидером в атомной энергетике с полным циклом производства оборудования для объектов «мирного атома».

Атомные перспективы

Как правило, АЭС — это довольно мощные тепловые электростанции. При этом в мире существуют средние и малые энергоблоки, а также микрореакторы. Россия уже накопила богатый опыт разработки, строительства и эксплуатации любых энергетических установок, работающих на ядерном топливе, в частности — малых. Так, строительство атомных станций малой мощности (АСММ) для «Росатома» стало одним из приоритетных направлений.

«АСММ позволяют обеспечить энергонезависимость региона, стабильное электро- и теплоснабжение экологически чистой энергией (в том числе для энергоемких производств), снижение выбросов вредных веществ в атмосферу вследствие замещения действующих источников генерации (дизельных, в частности)», – отмечается на сайте госкорпорации.

Также на официальном ресурсе «Росатома» говорится о том, что АСММ отлично подходят для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, где сооружение более мощных АЭС нецелесообразно. При этом малая электростанция способна быть стабильным источником энергии и работать в круглосуточном режиме. Кроме того, подобные объекты могут заниматься опреснением воды и производить не только электрическую, но и тепловую энергию — это важно для районов с холодным климатом.

У «Росатома» есть современные проекты АСММ, которые базируются на ледокольных реакторах серии РИТМ-200 для наземных проектов и реакторах КЛТ-40С — последние установлены на единственной в мире действующей АЭС, построенной на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Как сообщали в госкорпорации, они «успешно зарекомендовали себя за многие годы безаварийной эксплуатации в российском атомном ледокольном флоте». Без перегрузки топлива такие реакторы могут работать с АСММ до 6 лет.

В Усть-Янском районе Якутии сейчас реализуется проект сооружения первой в мире наземной АСММ на базе реакторов РИТМ-200. «Росатом» обосновывает ее строительство тем, что завоз топлива на север этой республики осложнен тяжелыми условиями Арктики. АСММ в этом районе также обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение золоторудного месторождения «Кючус», которое считается одним из самых крупных в России. Строительные работы планируется завершить в 2028 году.

Пока что главная проблема АСММ как в наземном, так и в плавучем исполнении — достаточно высокая себестоимость выработки электрической энергии. Так, у ПАТЭС в Певеке в бездотационном варианте стоимость электроэнергии достигала 60 рублей за кВт*час, что является неконкурентной ценой в сравнении с дизельной или угольной генерацией. Фактические тарифы, конечно, намного меньше, но тоже не особо дешевые. Впрочем, в случае с Норильским промышленным районом такие аспекты могут стать предметом межкорпоративных договоренностей.