Эльман Пашаев лишился статуса адвоката спустя пять дней после его восстановления

Эльман Пашаев узнал о том, что его снова лишили статуса адвоката, от журналистов. Юрист не поверил, что Федеральная палата адвокатов РФ аннулировала его адвокатский статус, возвращенный всего пять дней назад. При этом решено лишить статуса адвоката и главу квалификационной комиссии, принявшего Пашаева в палату адвокатов Северной Осетии. Пашаев терял адвокатский статус трижды до 2020 года, но тогда это были приостановки.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) России аннулировала статус «VIP-адвоката» Эльмана Пашаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Прекращен также статус адвоката председателя квалификационной комиссии, принявшей Пашаева в адвокатскую палату Северной Осетии – Алании. По факту ситуации будет проведено расследование на предмет нарушения законодательства.

Решение об отзыве у Пашаева адвокатского статуса приняли на заседании совета ФПА в Махачкале.

Сам Эльман Пашаев заявил «Газете.Ru», что ничего не знает о лишении его статуса адвоката.

«Как они могут лишить, если мне только-только удостоверение выдали? Этого не может быть. У меня даже информации нет, вы мне говорите сейчас», — сказал юрист.

При этом на сайте Федеральной палаты адвокатов России удалена новость об аннулировании адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Однако спустя час после заявления ФПА опубликовала новый комментарий. В нем сказано, что при получении Пашаевым статуса адвоката были допущены «неустранимые нарушения».

Президент ФПА Юрий Пилипенко отказался отвечать на запрос ТАСС о решении Совета, но назвал некорректной формулировку «аннулирование статуса».

10 сентября адвокатская палата Северной Осетии вернула Пашаеву статус после успешной защиты экзамена. В президентском Совете по правам человека в ответ на это решение потребовали от федерального руководства адвокатуры РФ провести проверку.

«Я думаю, было бы не лишним понять, как вся процедура там была проведена, кто подписи ставил и все, что с этим связано. И вообще посмотреть, сколько за последнее время сомнительных личностей получили адвокатский статус благодаря именно палате Северной Осетии», — заявляла член СПЧ Ева Меркачева «Газете.Ru».

Эльман Пашаев в 2020 году защищал российского актера Михаила Ефремова. Артист пьяным сел за руль, ночью выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. К утру следующего дня водитель скончался в больнице. Спустя два месяца после трагического происшествия, в сентябре 2020 года, по решению совета адвокатской палаты Северной Осетии Пашаев был лишен статуса адвоката.

Следственный комитет тогда же проводил проверку в отношении Пашаева по делу о мошенничестве. Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Актер утверждал, что Пашаев убедил его подкупить троих свидетелей. В суде они заявляли, что актера не было за рулем в момент аварии – якобы машиной управлял кто-то еще.

Кроме того, Пашаев в ходе процесса говорил, что причиной ДТП на Садовом кольце могли стать некие «аэрозольные облака» и «энергетические дыры». Он утверждал, что следствие также не учло версию о перехвате автомобиля хакерами. Российское Министерство юстиции решило, что высказывания и поведение Пашаева недопустимы для адвоката и нарушают профессиональную этику.

«Очевидно, что это решение наиболее адекватно в сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — заявил тогда президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное дело.

До 2020 года статус адвоката Эльмана Пашаева, известного как «адвокат для VIP», трижды приостанавливался. В 2018 году он был на несколько месяцев арестован по делу о вымогательстве и осужден на год лишения свободы условно за самоуправство.