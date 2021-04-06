«Это заказ»: свидетелей по делу Ефремова будут судить за ложные показания

В разговоре с «Газетой.Ru» бывший адвокат актера Эльман Пашаев назвал дело в отношении свидетелей защиты заказом. Он подчеркнул, что своей вины они не признают. В суде их будут представлять его адвокаты.

«Чистейшая глупость. Это чушь. Это заказное политическое дело. Свидетелей Добровинского, которые такую ахинею несли, почему-то никто не допрашивал», — сказал Пашаев.

Прежде чем допросить свидетелей защиты, адвокат попросил суд приобщить к делу данные биллинга их мобильных телефонов, а также видео с камер наблюдения. Но суд Пашаеву отказал.

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«Во-первых, я ходатайствовал, чтобы к делу приобщили видео из супермаркетов, из подземного перехода, что они там были. Но суд отказал. Во-вторых, если бы я набирал лжесвидетелей, то я бы таких прожженных собрал. Мне предъявили, мол, один из свидетелей был пьяный. Простите, а у нас свидетелями становятся по внешнему виду? Есть какие-то параметры в уголовном кодексе?» — отметил он.

Пашаев также возмутился, что свидетелей, которых нашел Добровинский, не допрашивали по делу о даче ложных показаний. По его словам, один из них — врач-реаниматолог Илья Бабиков — якобы путался в показаниях.

«Он рассказывал, что побежал к машине Захарова, потом к пассажирской стороне, потом к водительской стороне и оттуда якобы вытащил Ефремова. А на видео человек бегает у пассажирской стороны все видео. Я более 50 вопросов ему задал, а он говорит, что ничего не помнит. То есть латинский язык, который много лет назад учил, он помнит, а то, что было два месяца, нет», — добавил Пашаев.

Представитель потерпевших Александр Добровинский в ходе судебного процесса над Ефремовым не раз обвинял свидетелей защиты в даче ложных показаний. Адвокат убежден, что человек, нашедший этих людей, скоро будет привлечен к ответственности.

«Я понимаю волнение господина Пашаева. Но свидетели не могли найтись просто так. Они действовали в корыстных целях, значит, их кто-то нашел и заплатил им. Поскольку Ефремов находился под домашним арестом, это сделал кто-то другой. Думаю, следствие выяснило, кто стоит за всем этим, и скоро этот человек будет привлечен к ответственности. Мне очень приятно, что я в очередной раз оказался прав», — сказал «Газете.Ru» Добровинский.

Пресненский суд Москвы зарегистрировал уголовные дела в отношении двух из трех свидетелей, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний по делу Ефремова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проверки были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний», — сообщила она.

Во время суда над Ефремовым двое свидетелей — Андрей Гаев и Александр Кобец — заявили, что за рулем автомобиля сидел не актер, а другой мужчина. Один из них описал этого неизвестного и рассказал, что тот сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля еще до аварии. Они также утверждали, что первыми оказались у машины Ефремова в момент ДТП. По их словам, мужчина, сидевший за рулем, им угрожал. Однако приобщенные к делу записи камер видеонаблюдения этого не подтвердили. Кроме того, экспертиза нашла биологические следы Ефремова на водительской подушке безопасности.

В прошлом году федеральная палата адвокатов лишила Эльмана Пашаева статуса. В феврале этого года Ефремов обвинил своего бывшего адвоката в подкупе свидетелей, которые дали заведомо ложные показания по делу о смертельном ДТП с его участием. По словам актера, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей для подкупа каждого из свидетелей, но заплатил им только по 300 тыс. рублей. Пашаев заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами.