Туристическая Россия: Арзамас, Дивеево и Саров объединят для путешественников

Провести отпуск в России сегодня проще и комфортнее, чем раньше. Мегаполисы и курорты страны ведут напряженную борьбу за туристов, а те, в свою очередь, наслаждаются невиданным ранее богатством выбора. В сражении за отпускников Нижегородская область припасла туз в рукаве — туристический кластер «Арзамас - Дивеево - Саров», который удовлетворит запросы самых взыскательных путешественников. И речь не только о пище духовной.

Три в одном

Смысловым ядром туристического проекта стали три старинных поселения, расположенные на юге Нижегородской области. Каждое из них уникально по-своему: основанный еще Иваном Грозным Арзамас выступает как исторический и музейный центр, Дивеево служит точкой притяжения для православных паломников, а Саров — одновременно и духовный центр, связанный с именем преподобного Серафима, и колыбель отечественного ядерного оружия.

Объединить три точки притяжения в один маршрут решили еще в 2018 году. Проект поддержал президент России Владимир Путин и благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Власти региона уверены, что кластер возродит культурную жизнь и интерес к православным обителям, повысит уровень жизни юга области и поможет развитию местного бизнеса.

«География и история этой земли неразрывно связаны с именами преподобного Серафима Саровского, патриарха Сергия Страгородского, творчеством писателей Максима Горького и Аркадия Гайдара, — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — На Серафимовой земле собрана значительная часть национального достояния страны — уникальные памятники архитектуры, произведения культуры и православные святыни».

В объединенную туристическую зону вошло более 100 достопримечательностей — это и культурные объекты, и природные территории. Несмотря на это изобилие, мощность турпотока здесь была до обидного скромной — около 410 тыс. человек в год. После того, как проект «Арзамас - Дивеево - Саров» заработает на полную мощность, число гостей должно вырасти более чем в четыре раза — до 1,8 млн человек.

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Монастыри, соборы, набережные

Все три части кластера активно готовятся к своей новой роли — благоустраивают общественные пространства, строят новые туристические объекты. Сейчас в рамках проекта реставраторы восстанавливают внутреннее убранство Воскресенского собора — главного украшения Арзамаса. «По общему облику и прекрасным пропорциям собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами», — писал об этом здании в 1926 году архитектор-реставратор Николай Померанцев. У Воскресенского собора действительно есть что-то общее со святынями Северной столицы: иконы на царских вратах главного престола создал профессор живописи Николай Алексеев. Позже он расписывал Исаакиевский собор.

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Кипят работы и в исторической части Арзамаса. В ходе исторических раскопок здесь обнаружили захоронения монахов, датированные 17 веком, а также следы древней Арзамасской крепости и участки мостовых 18 и 19 веков. Некоторые находки — например, монеты — уже передали в музей, где их смогут увидеть туристы.

В соседнем Дивееве тем временем строят Саровские врата. Трехарочная конструкция гармонично впишется в ансамбль знаменитого монастыря благодаря использованию кирпичной кладки вместо надоевшего всем железобетона. Совсем рядом, на реке Вичкинзе, возвели набережную с насыпным островом, на который поставили часовню. Дивеево станет первым в России селом с собственной благоустроенной набережной.

Но главной жемчужиной Дивеева остается известный на всю страну Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Недавно завершились работы по благоустройству в Благовещенском соборе, и туристам стало намного удобнее любоваться уникальными мозаиками.

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В Сарове тем временем восстановили первый храм Саровской пустыни, построенный еще в XVIII веке в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», которую потом уничтожили большевики.

Эти преобразования привлекут в Нижегородскую область новых гостей. В прошлом году регион принял 2,3 млн туристов. В этом ожидается 2,5 млн человек, заявил зампредседателя регионального правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

«В прошлом году благодаря 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода мы существенно выросли туристически, — заявил Беркович. — Рост обеспечила нам и событийная программа, и инфраструктурная. Мы начали с Нижнего, а теперь постепенно будем добавлять в фокус внимания туристов малые города. Я считаю, что у Арзамаса, Дивеева, Сарова, а также Городца, Болдина и других мест области огромный потенциал. Формирование кластеров укрепит их позиции на туристической карте».

Бремя популярности

Уже сейчас Нижегородская область входит в десятку самых популярных туристических регионов страны. Сюда едут взглянуть на озеро Светлояр (помните легенду о граде Китеже?), приобщиться к прекрасному в усадьбе Пушкина в Большом Болдине (именно здесь родились «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии») и задуматься о вечном в монастырях Макарьева и Дивеева.

«Мы проводили опрос среди наших пользователей и выявили, что паломники чаще всего приезжают в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, — говорит директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. — На его долю приходится 24% проголосовавших. Еще 12% туристов приезжают поклониться мощам Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (Московская область). Также в число самых посещаемых вошли Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь».

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«Из-за экономической ситуации стали больше ездить на автобусах из Москвы, — добавляет директор паломнической службы «Радонеж», председатель комиссии по религиозному туризму и паломничеству при Российском союзе туриндустрии Юрий Минулин. — От трех до шести автобусов уезжает в Дивеево еженедельно, они стали практически рейсовыми. Кластер уже заработал за счет того, что люди ищут выход в нынешней сложной ситуации, во время пандемии, люди так решают вопрос духовной крепости».

Все флаги в гости

Для удобства гостей региона между туристическим центрами прокладывают новые дороги и ремонтируют старые. Прежде всего это скоростная автомагистраль М-12, которая пройдет рядом с Арзамасом. Появление федеральной трассы, входящей в логистический мегапроект «Европа — Западный Китай», открывает новые перспективы для экономического развития города и увеличения числа туристов.

В Арзамасе также привели в порядок оба железнодорожных вокзала и теперь ждут открытия центра для размещения туристов. С северо-востока и юго-востока Дивеево охватили две автотрассы, а в самом селе построили вместительную перехватывающую парковку для тех, кто предпочитает путешествовать на своей машине.

«Мы занимаемся комплексным развитием муниципалитетов: работа над проектом охватывает основные отрасли экономики. Особое внимание сосредоточено на элементах дорожной инфраструктуры: уже проделана большая работа по повышению транспортной доступности кластера. Реализуемые нами мероприятия направлены на улучшение логистики и транспортной ситуации, прикладываем большие усилия, чтобы в кластере было комфортно и гостям, и местным жителям», — говорит директор АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер» Игорь Филиппов.

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Иными словами, для туристов создают все условия для комфортного отдыха внутри страны, причем забота о гостях неразрывно связана с интересами местных жителей. Новые рабочие места и платежеспособные гости должны положительно отразиться на уровне жизни принимающей стороны. В Нижнем Новгороде, который в прошлом году масштабно отпраздновал 800-летие, этот эффект можно наблюдать прямо сейчас.

«Как мы ощутили по опыту последних лет, туризм — перспективная отрасль для нашей экономики», — резюмировал губернатор Глеб Никитин.