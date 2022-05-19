Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко провел лекцию «Новое время — новые возможности: 10 принципов эффективного управленца» в рамках просветительского марафона «Новые горизонты». Он постарался рассказать, как не упустить новые возможности, которые открываются в нынешних условиях неопределенности.

Открывая марафон «Новые горизонты» на московской площадке на ВДНХ Сергей Кириенко заявил, что «мир меняется необратимо с разных точек зрения, и если подождать, то его изменят без нас». По его словам, в этом процессе можно быть либо наблюдателем, либо участником.

«На что же опираться в мире, где все переменно? На это нет однозначного ответа, но каждый пытается для себя его найти», — начал он лекцию, озвучив 10 принципов, которые помогают ему принимать решения в условиях неопределенности и быстро меняющегося мира.

10 принципов Кириенко

«Принцип 1 – Это моя проблема. С точки зрения управления с этого начинается все. Если проблема не моя, то я просто наблюдатель, она меня не касается. Нужно внутренне принять решение, что я отвечаю за себя, свою работу, карьеру, здоровье, развитие, за свою жизнь. Это начало, но этого мало. Человек становится взрослым, когда он готов отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь других», — отметил он.

В качестве примера Сергей Кириенко привел многократного чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша Карапетяна, который в 1976 году вытащил из ушедшего под воду троллейбуса 46 человек. Еще одним примером стали волонтеры, помогающие Донбассу – в регионах работает 942 центра сбора гуманитарной помощи, создано 526 пунктов временного размещения, собрано 2 618 тонн гуманитарной помощи, вынужденным переселенцам на сайте мывместе.рф пожертвовали 181,6 млн рублей, кроме того, к решению актуальных проблем привлечены 75 000 волонтеров.

«Принцип 2 – Управлять можно всем. Легко управлять, когда у тебя для этого есть полномочия и ресурсы. Если же у меня нет полномочий, если я простой человек, то ведь я никак не могу повлиять на ситуацию? Или все же могу? В свое время меня удивила фраза: «Даже камень на дороге управляет движением автомобиля», — продолжил Кириенко. — Управлять можно всем, но это не всегда требует линейного подхода. Управлять не значит приказать, управлять – значит повлиять».

В пример он привел белгородского 8-летнего мальчика Алешу Павличенко, который каждый день приветствует российских солдат. «Вышел приветствовать, чтобы они были счастливые», — объясняет свои действия ребенок.

«Принцип 3: Тренд – важнее состояния. Это непростой вывод, мне он нелегко дался, и я дорого бы отдал, чтобы понимать его раньше. Самое главное с точки зрения человека, компании или чего угодно – где ты находишься, чего ты достиг, что ты сумел. Важно понять, что в мире меняется все и постоянно, даже если мы этого не замечаем, потому что период изменений гораздо больше, чем наша жизнь, — обозначил следующий принцип первый замглавы администрации президента. — Из этого следует, что не надо догонять – как бы далеко ты не отстал от лидеров, ты всегда можешь их обогнать, просто пройдя другим путем. Кроме того, «куда?» важнее чем «где?», а стоять на месте невозможно – ты либо развиваешься, либо деградируешь».

В результате выигрывает тот, кто быстрее меняется (значит, быстрее учится), раньше чувствует «ветер перемен» и умеет его использовать. Сергей Кириенко проиллюстрировал этот принцип на примере компании Kodak, инженер которой в 1975 году разработал первый цифровой фотоаппарат, но руководство организации потребовало забыть об этом, потому что иначе развалится бизнес по продаже фотопленки. В 2012 году компания объявила о банкротстве.

«Принцип 4 - Любая проблема содержит в себе решение. В жизни встречаются проблемы, которые кажутся совершенно неодолимыми, когда речь идет о силах, которые невозможно победить, но это не так. Например, небольшие дозы ядов являются лекарствами и противоядиями», — продолжил он.

Еще одним примером стал 18-пушечный военный бриг русского флота «Меркурий», в 1829 году одержавший победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями.

«Принцип 5 - Люди не подчиняются законам математики. Люди не описываются формулами, и это очень важно понимать. В физических, механических или математических системах всегда можно построить график, по которому ты попадешь из точки А в точку Б, а с людьми это не работает. Люди – это не объект, и частая ошибка воспринимать людей как объект управления. Люди – это субъект, у них есть собственная воля и взгляды. Поэтому, какие бы у тебя ни были управленческие полномочия, власти и деньги, люди лучше всего делают то, что хотят. И лучше всего делать людей соучастниками принятия решений», — отметил Сергей Кириенко.

Этот принцип он проиллюстрировал примером о ситуации на Украине, которая является противостоянием не с Киевом, а с коллективным Западом, в том числе в части экономической и информационной войны. Предполагалось, что подобное давление в течение месяца-двух приведет к расколу общества и массовым протестам, после чего геополитические вопросы потеряют для Кремля первостепенное значение. «Но в результате все произошло ровно наоборот – у нас резкий рост консолидации общества и поддержки президента страны», — подчеркнул он.

«Принцип 6: Мы разные – это не проблема, а возможность. Иногда друг с другом бывает не просто, потому что мы по-разному думаем, у нас разные отношения. Эта разность может ослабить, но может и усилить при правильном подходе. Трудно ли этим управлять? Да, конечно. Тут включаются важнейшие вещи, такие как уважение и справедливость. Мне очень нравится принцип: ответственность за понимание несет говорящий. Чем больше на тебе ответственность за принятие решения, тем лучше ты должен уметь слышать. На территории России живут люди 196 национальностей и этнических групп. Это проблема или возможность? ВЦИОМ задавал такой вопрос, и 94% определившихся респондентов сочли это фактором усиления страны. Это колоссальный потенциал, но он требует терпимости, уважения и способности объединиться ради общей цели», — рассказал Кириенко.

Примером в данном случае стал герой России Нурмагомед Гаджимагомедов и цитата Владимира Путина, который сказал: «Все у меня в семье русские, Иваны да Марьи, но, когда я смотрю на подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова, я чувствую, что я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей мордвин, осетин».

«Принцип 7 – Масштаб цели имеет огромное значение. Размер первого шага не имеет никакого значения, только направление и решительность», — уверен первый замглавы администрации президента. Он напомнил о волонтерах движения #мывместе, которые за время пандемии смогли помочь более чем 8 млн человек.

«Принцип 8 – Радуйся трудностям. Кризис – это время возможностей. Понятно, что санкции сейчас будут ограничивать поставки мелких комплектующих. Это открывает уникальные возможности, например, для 3Д-печати. За несколько месяцев рост спроса на российские программные продукты вырос более чем на 300%.», — продолжил он. Любые трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни – это либо возможность, либо урок, а чаще и то, и другое, уверен Кириенко.

«Принцип 9 – Выигрывает тот, кто сдается на две секунды позднее. Даже если ты понимаешь, что уже проигрываешь, постарайся потерпеть – вдруг твоему противнику еще труднее. Может быть, этого будет достаточно?» — рассуждает он. Примером стала мужская сборная СССР баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 года, забросившая победный мяч на последней секунде.

«Принцип 10 – Идеи и воля людей меняет мир. Нам часто говорят, что что-то невозможно, есть объективные трудности, как минимум законы природы. Однако многие достижения человечества опровергают это утверждение. И условием достижения невозможного зачастую является незнание о том, что это невозможно. Кроме того, вера с точки зрения человека способна творить чудеса», — поделился с аудиторией Сергей Кириенко.