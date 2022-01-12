В Москве начали выдавать «паспорта негражданина». Для чего они нужны

Спустя почти год после того, как президент Владимир Путин подписал закон о временных удостоверениях личности, в Москве впервые выдали «паспорт негражданина». Обладателем документа стал 53-летний мужчина. Инициатива поможет легализовать мигрантов, у которых нет гражданства, но все зависит от реакции общества, заявили «Газете.Ru» в Информационном центре по контролю за нелегальной миграцией.

Выпивал, а читать научился в СИЗО

В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку, не имеющему гражданство, или «зеленый» паспорт. Об этом член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила РИА «Новости». Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, который более двух лет провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово), поскольку из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Хакимджанов оказался в центре после того, как его задержали полицейские — они не смогли идентифицировать его личность и отправили на временное содержание в Сахарово. По словам Меркачевой, он попросил помочь ему найти работу. Мужчина рассказал, что родился в Душанбе, а в пять лет переехал вместе с семьей в Астрахань, где и провел большую часть жизни. Школу он не посещал, выпивал и нарушал закон — читать и писать его научили в СИЗО «Бутырка».

«Минус один нелегал»

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о «паспортах негражданина» — такое удостоверение выдается на 10 лет и позволяет работать без оформления соответствующих разрешений на территории РФ, однако его нужно продлевать и подтверждать свое место жительства, пояснил руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев. По его словам, введение подобных документов — позитивный шаг в вопросе борьбы с нелегальной миграцией.

«Это хороший способ легализовать незаконную миграцию. По закону он [Хакимджанов] был нелегальном мигрантом — с выдачей этого документа получается, что минус один нелегал. Процессуально и с точки зрения нормативно-правовых актов теперь все законно. В таких документах просто назрела потребность.

Здесь история такая, что его не могли депортировать несколько лет, а документ ему все-таки какой-то нужен был. Вопрос в том, не станет ли это прецедентом для дальнейших процедур по выдачи подобных документов мигрантам», — отметил он.

Распространение такой практики будет зависеть от позиции органов исполнительной власти и общества, добавил Дягилев. «Если сейчас это пройдет не замечено и не будет никакой негативной реакции, то, я думаю, это будет происходить повсеместно», — предположил Дягилев.

По мнению экс-замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслава Поставнина, российское государство ведет активную борьбу с лицами, которые не имеют гражданства — их присутствие противоречит международным конвенциям, поэтому такие меры — «достаточно позитивное решение».

«Кроме того, у нас есть проблема с бывшими гражданами, которые не оформили никаких документов и с точки зрения современного законодательства не являются гражданами России. То есть пока они будут оформлять себе другое гражданство — у них будет документ, который позволяет жить и работать на территории РФ», — сказал он, предположив, что по истечении срока действия «паспорта негражданина», если лицо не нарушало закон и работало в стране, для человека появится возможность получить российское гражданство.

Кто может получить «паспорт негражданина»

В начале января в МВД России сообщили, что всего в России лицам без гражданства выдано более 600 временных удостоверений личности. Наибольшее количество заявлений приняли в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской областях.

Временное удостоверение — это документ, выданный лицу без гражданства как подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ и предоставляющий возможность работать.

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, к этой категории относятся:

— освобожденные из мест лишения свободы, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также лица, в отношении которых вынесены решения о нежелательности пребывания в РФ, но их депортация невозможна из‑за отсутствия у них гражданства иностранного государства;

— лица, у которых изъяли паспорт гражданина РФ, и их дети, те, кто состоял на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР либо прибыл в РФ для проживания после 1 ноября 2002 года, но не приобрел российское гражданство. Те, кто не признан гражданами РФ и не имеет места жительства. Люди, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

«И что, это прокатит?»

Понятие «негражданина» существовало и в СССР, где лицам без гражданства выдавались соответствующие удостоверения, а также получило широкое распространение в постсоветской России: бывшие граждане Советского Союза меняли паспорта на российские не в обязательном порядке с момента прекращения существования страны и образования Российской Федерации, а спустя время — уже по факту того, как завершался срок действия их советского паспорта.

Соответственно, лица, которые так и не поменяли документ с истекшим сроком на российский паспорт, могли быть признаны лицами без гражданства. Однако, как показал опыт, после развала СССР механизм замены паспортов порой сам делал россиян негражданами.

С такой ситуацией столкнулся москвич Виктор. Он не стал менять советский паспорт в первые годы существования РФ, но в 1997 это стало необходимо из-за утери документа. Виктор обратился к участковому, который направил его в милицию для подачи документов на смену паспорта. Такие заявления рассматривались в течение месяца, однако в конкретном случае процесс затянулся почти на год.

Спустя установленный срок после подачи заявления он пришел получать новый паспорт в милицию, однако там заявили, что не могут найти документ. Его направили в ОВИР (Отдел виз и регистраций), где запросили временное удостоверение личности. Эту форму выдавали в милиции, но там Виктору, сославшись на один из законов, заявили, что не могут ее оформить, поскольку с момента потери паспорта, по сути, он перестал являться гражданином какой-либо страны.

«Я спросил у начальника милиции: «Гражданином какой страны я являюсь?» Майор подумал и ответил: «Наверное, никакой», – вспоминает он в беседе с «Газетой.Ru».

Что делать в такой ситуации, милиционеры не знали. ОВИР же продолжал настаивать на обращении в милицию, чтобы там выдали эту форму, но и в правоохранительных органах ему отказывали. Тогда он попросил у начальника милиции посмотреть, как выглядит документ, взял черную ручку и печатными буквами дописал к слову «гражданина» предлог «не».

«Начальник милиции воскликнул: «И что, это прокатит?» – рассказал Виктор.

На вручную сделанном удостоверении милиционер поставил печать, а у сотрудников ОВИР, которые приняли его, также не возникло никаких вопросов. Через два месяца справка о том, что он является гражданином России, была оформлена. В милиции ее забрали и вскоре выдали Виктору российский паспорт.