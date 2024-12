Выходные и праздники в январе 2025 года: как мы работаем, отдыхаем и что будем отмечать

Сколько выходных и рабочих дней в январе 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год в январе 17 рабочих и 14 выходных дней: 1–8, 11–12, 18–19, 25–26 января.

В январе 2025 года нас ждут длинные выходные — с 1 по 8 января. В соответствии со ст. 112 ТК РФ, это праздничные нерабочие дни:



1–6, 8 января — новогодние каникулы;



7 января — Рождество Христово.

В целом отдых на Новый год начнется 29 декабря 2024 года и продлится 11 дней. Официально на работу россияне выходят в четверг, 9 января. Таким образом, нас ждет короткая рабочая неделя — 9–10 января.

В 2025 году 4 и 5 января приходятся на выходные дни. В соответствии с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 №1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», они переносятся на следующие даты:



с субботы 4 января на пятницу 2 мая;



с воскресенья 5 января на среду 31 декабря.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Выгодно ли брать отпуск в январе 2025 года

Если вы хотите отдохнуть подольше, то январь — хороший вариант для отпуска. Можно присоединить отпускные дни к каникулам и таким образом продлить свой отдых. Даже короткий отпуск 9–10 января существенно удлинит время отдыха.

Но в финансовом плане январь — крайне невыгодный месяц, потому что в нем меньше всего рабочих дней, а для максимальной выплаты отпускных выгодны месяцы с максимальным количеством рабочих дней.

В 2025 году, согласно производственному календарю, выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах по 23 рабочих дня, — а также в апреле, сентябре и декабре, в которых по 22 рабочих дня.

Праздники, памятные дни и даты в январе 2025 года

1 января — Новый год. Первый день календарного года. По традиции его принято отмечать в семейном кругу. На Руси Новый год празднуют 1 января с 1699 года — после новогодней реформы Петра I. До этого началом года считалось сначала 1 марта, затем 1 сентября. Благодаря новогоднему указу Петра Великого в России появилась традиция наряжать елку, палить из пушек и устраивать фейерверки.

11 января — День заповедников и национальных парков. Официальный всероссийский праздник, который учрежден по инициативе экологических организаций. В этот день в 1916 году был создан первый в Российской империи заповедник — Баргузинский (Республика Бурятия).

11 января — Международный день «спасибо». Праздник отмечается по инициативе ООН и ЮНЕСКО и считается днем вежливости и благодарности.

14 января — Старый Новый год, начало нового года по юлианскому календарю. Этот неофициальный праздник возник в связи со сменой летоисчисления. В 1918 году большевики постановили перейти с юлианского на григорианский календарь. Расхождение между календарями составило 13 дней. С той поры зародилась традиция отмечать Старый Новый год.

16 января — Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где дебютировал малоизвестный тогда коллектив. Дата отмечается по решению ЮНЕСКО. Но она не единственная в календаре, связанная с легендарной группой. По инициативе фанатов Всемирный день The Beatles также празднуется 25 июня. Это день, когда «ливерпульская четверка» приняла участие в шоу «Наш мир» на «Би-би-си» в 1967 году, исполнив песню All You Need Is Love.

21 января — Международный день объятий. У этого праздника несколько дат, но чаще всего его отмечают именно 21 января. Он появился в США в 1986 году и получил распространение в других странах.

24 января — Международный день эскимо. В этот день в 1922 году в США был выдан патент на мороженое в шоколадной глазури. Новый десерт быстро стал популярным и покорил мир.

25 января — День российского студенчества, или Татьянин день. В России это памятная дата, установленная федеральным законом №32-ФЗ в 1995 году. Считается днем рождения Московского государственного университета.

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В соответствии с федеральным законом, является днем воинской славы России.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Памятная дата установлена ООН в 2005 году. В этот день советскими войсками был освобожден нацистский концентрационный лагерь «Освенцим».

28 января — Международный день защиты персональных данных. Отмечается в США, Канаде и Европе с целью повышения осведомленности и пропаганды приватности и способов защиты данных.

29 января — Китайский новый год. Праздник отмечается не только в Китае, но и в ряде других азиатских стран. Также он носит название Лунного нового года и Праздника весны. Гуляния по случаю Нового года длятся 15 дней.

31 января — День рождения русской водки. Считается, что в этот день Дмитрий Иванович Менделеев в 1865 году защитил диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою». Однако эта научная работа к спиртному напитку отношения не имела. То, что Менделеев — изобретатель русской водки, это миф.

close fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Профессиональные праздники в январе 2025 года

12 января – День работника прокуратуры РФ. Праздник отмечается с 1996 года, дата установлена указом президента.

13 января — День российской печати. Официальный праздник российской прессы. Учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ в 1991 году и связан с исторической датой: в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел первый номер русской печатной газеты «Ведомости».

26 января — Международный день таможенника. Праздник приурочен к основанию Совета таможенного сотрудничества в 1953 году в Брюсселе. В России День таможенника официально отмечается 25 октября. Дата связана с появлением Единого Торгового устава в Русском царстве в 1653 году.

31 января — Международный день ювелира. Это неофициальный профессиональный праздник, зародившийся в России в 2002 году.

Православные и религиозные праздники в январе 2025 года

6 января — Рождественский сочельник (навечерие Рождества Христова). В этот день завершается рождественский (Филиппов) пост и ведутся главные приготовления к празднованию Рождества. В храмах проходят всенощные бдения и литургии.

7 января — Рождество Христово. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии он входит в число двунадесятых и предваряется 40-дневным рождественским постом. В России это праздничный нерабочий день.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Православный праздник, который отмечается в первый день попразднства Рождества Христова. В этот день верующие восхваляют родившую Иисуса Христа Богородицу. Еще древние христиане в этот день собирались в святых храмах для прославления Богоматери. Поэтому праздник называется «собором».

14 января — Обрезание Господне. Праздник, который отмечается и католиками, и православными верующими. В православии относится к числу великих. Евангельское предание гласит, что на восьмой день после рождения Иисус Христос прошел обряд обрезания согласно ветхозаветному закону, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения Божественных установлений, и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком.

18 января — Крещенский сочельник. После литургии в храмах совершается великое освящение воды. Это день строгого поста.

19 января — Крещение Господне, или Богоявление. Христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно глас с небес произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В православии Крещение Господне входит в число двунадесятых праздников.

close ir_abella/Shutterstock/FOTODOM

Юбилеи известных людей в январе 2025 года

2 января — 50 лет исполняется телеведущей, музыкальному продюсеру, предпринимателю Яне Рудковской.



4 января — 60 лет празднует британская актриса, лауреат премии «Эмми» Джулия Ормонд.



5 января — 50 лет отмечает американский актер и режиссер, обладатель множества наград и номинаций Брэдли Купер.



6 января – 65 лет исполняется Наталье Бестемьяновой, советской фигуристке в спортивных танцах на льду. В паре с Андреем Букиным она стала олимпийской чемпионкой 1988 года и четырехкратной чемпионкой мира.



17 января — 65 лет отмечает музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, продюсер, народный артист РФ Игорь Николаев.



18 января — 70 лет празднует американский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант, обладатель двух премий «Оскар» Кевин Костнер.



21 января — 65 лет исполняется актеру театра, кино, певцу, телеведущему, кинопродюсеру, народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну.



25 января — 50 лет отмечает писатель, историк, теле- и радиоведущий, сценарист, блогер и предприниматель Сергей Минаев.



26 января — 65 лет исполняется журналисту, телеведущему, документалисту, писателю, общественному деятелю Леониду Парфенову.



29 января — 55 лет празднует певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, телеведущий, народный артист РФ Дмитрий Маликов.



31 января — 40 лет исполняется рэп-исполнителю, поэту-песеннику Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом).

Народные праздники в январе 2025 года

2 января — Игнатьев день. Главной темой этого праздника на Руси была защита жилища. В церквях проводили специальные молебны. А еще в этот день с ветвей на яблонях сбивали иней. Считалось, что это будет способствовать большому урожаю яблок.

4 января — Настасьин день. На Руси чествовали матерей и весь род. Беременные женщины вышивали полотенца — обереги в родах. Православные верующие чтят в этот день святую великомученицу Анастасию.

6 января — начало Святок. На Руси Святки отмечали от сочельника (с момента восхождения первой звезды) и до Крещения. Этот период также называется святые вечера. В эти дни было принято ходить в гости, угощаться после долгого поста. Молодежь устраивала колядования, прославляя Христа. Святки также были связаны с гаданиями, суевериями и магическими обрядами. Считалось, что невидимое присутствие духов среди людей дает возможность заглянуть в будущее.

8 января — Бабьи каши. На Руси чествовали повивальных бабок и рожениц. Молодые девушки и беременные женщины ходили к повитухам с угощением и подарками. Верующие в этот день празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

10 января — Рождественский мясоед. С этого дня начинали гулять свадьбы, поскольку после длительного поста разрешались мясные блюда.

22 января — Филиппов день. Он посвящался домашней работе. Женщины стирали белье и убирали дом, мужчины занимались тяжелым трудом. Принято было в этот день сходить в баню, чтобы смыть грехи. Нельзя было шить, пить алкоголь и отправляться в дальнюю дорогу.

30 января — Антон Перезимник. В этот день пекли круглые булки из толокна, которые оберегали от нечистой силы. Было принято путать нечисть и отсекать порчу. По приметам, если в этот день потеплело, то весна будет ранней.

close fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Забавные и необычные праздники в январе 2025 года