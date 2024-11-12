Как мы отдыхаем в новогодние праздники 2024–2025: календарь выходных Сколько продлятся новогодние каникулы 2024–2025 и когда выходить на работу в январе

Новогодние каникулы — прекрасный повод, чтобы провести время с близкими или заняться собой, восстановить силы и зарядиться энергией на предстоящий год. Чтобы распланировать все заранее, стоит ознакомиться с производственным календарем, в котором расписаны все праздничные и выходные дни. Список идей, чем заняться в новогодние праздники в 2025 году, собрала «Газета.Ru».

Как мы будем отдыхать в январе 2025 года

Согласно производственному календарю Минтруда, общая продолжительность новогодних каникул составит 11 дней — с 29 декабря 2024 года (воскресенье) по 8 января 2025 года (среду) включительно . На этот период выпадает два праздника — Новый год, 1 января, и Рождество, 7 января.

Согласно постановлению правительства, в 2024 году 31 декабря (вторник) будет выходным из-за переноса с 7 января, а 30 декабря (понедельник) сделали выходным за счет рабочей субботы, 28 декабря. В конце декабря 2024-го россиян ждет шестидневная рабочая неделя: с 23-го по 28 декабря .

Первая рабочая неделя 2025 года будет состоять всего из двух трудовых будней — это четверг, 9-е и пятница, 10 января. А затем россиян снова ждут выходные — суббота, 11-е и воскресенье, 12 января.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Выгодно ли брать отпуск в январе 2025 года

Оплата отпускных рассчитывается, исходя из количества календарных дней — согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, в расчете не учитываются нерабочие праздничные дни. Поэтому выгодно брать отпуск в те месяцы, где рабочих дней больше, а праздников и выходных — меньше.

Январь входит в число самых неудачных в финансовом смысле месяцев для отпуска в 2025 году, так как в нем всего 17 рабочих дней. К слову, также невыгодно будет брать отпуск в мае (18 рабочих дней), июне и ноябре (по 19 рабочих дней).

Конечно, многое зависит от того, какую выгоду вы ищите. В январе можно оформить отпуск на 10 дней и отдыхать в общей сложности три недели подряд. Вы получите долгий период отдыха, израсходовав немного отпускных дней. Но надо быть готовым, что в этом случае отпускные будут существенно ниже среднемесячной зарплаты.

Как провести новогодние каникулы: 15 идей для отдыха и развлечений

Длинные новогодние каникулы — самое ожидаемое событие зимы для большинства россиян. Декабрь походит в приятном предвкушении того момента, когда, наконец, можно будет ничего не делать. Но когда момент наступает, праздничное безделье быстро наскучивает. Поэтому об активностях лучше подумать заранее.

Топ-5 идей для отдыха с семьей

Совместная готовка

Приготовить вместе что-то вкусное — отличный способ провести время с семьей. Даже лепка обычных пельменей может стать увлекательной, если подключить к ней всех домочадцев и подойти к процессу творчески. Если пельмени для вас — слишком приземленно, возьмитесь за необычный рецепт какого-нибудь десерта. Это не только сблизит членов семьи, но и подарит возможность научиться чему-то новому.

Посещение новогодних мероприятий

В каждом городе накануне Нового года проходят различные мероприятия: елки, ярмарки, мастер-классы, выставки и концерты. Запланируйте посещение как минимум одного такого события. Это отличный способ насладиться праздничной атмосферой и провести время в компании родных и близких.

Создание новогодних украшений

Проведите день, создавая своими руками новогодние украшения. Используйте подручные материалы: бумагу, ткани, бусины. Вы получите не только уникальный декор для дома, но и ощущение радости от совместного творчества.

Семейные настольные игры

Вечер за настольной игрой — отличный способ провести время всей семьей. Выберите любимые игры, подготовьте закуски и погружайтесь в увлекательные баталии. Такие вечера создают атмосферу уюта и веселья, а также способствуют укреплению семейных связей.

Новогодний квест

Поучаствовать в квесте будет интересно и взрослым, и детям. Найти тематический новогодний точно можно будет в любом более-менее крупном городе. Другой вариант — устроить домашний квест самостоятельно. Например, вместо того, чтобы оставить подарки под елочкой, можно придумать увлекательную игру с загадками и ребусами по их поиску по квартире.

Топ-5 идей новогоднего экстремального отдыха

Сноуборд и горные лыжи

Если вы ищете экстрим, отправляйтесь кататься на сноуборде или горных лыжах. В России много горнолыжных курортов, где можно насладиться зимними пейзажами и получить дозу адреналина. Катание на свежем воздухе приведет вас в отличное настроение и, что немаловажно, поможет поддерживать физическую форму.

Зимние экстремальные виды спорта

Попробуйте себя в новых видах зимнего спорта, таких как кайтсерфинг на снегу, хели-ски спуск по нетронутым снежным склонам или парапланеризм. Тут важно рассчитывать свои силы и адекватно оценивать уровень подготовки.

Прогулка на собачьих упряжках

Этот уникальный опыт подарит возможность не только провести время на природе, но и проверить себя на выносливость и способность работать в команде с четвероногими помощниками. Поездка на собачьих упряжках — это действительно волшебное приключение.

Поездка на зимнюю рыбалку

Если вы любите природу, спокойствие и тишину, отправляйтесь на зимнюю рыбалку. Любителей подледного лова с большим опытом может заинтересовать экстремальная зимняя рыбалка в труднодоступных местах, с использованием специального или нестандартного оборудование — такую организуют, например, в Карелии, на Алтае или на зимнем Байкале.

Изготовление ледяных скульптур

Фестивали ледяных скульптур проходят зимой во многих городах России. На них можно не только увидеть потрясающие работы скульпторов и резчиков по льду, но и попробовать свои силы в создании собственных творений под руководством опытных мастеров.

Топ-5 идей новогоднего активного отдыха

Походы в зимний лес

Соберите семью или друзей и отправляйтесь на зимнюю прогулку по лесу пешком или на лыжах. Не забудьте взять с собой термос с горячим чаем и закуски.

Катание на коньках

Посещение катка — одно из главных зимних активных развлечений, доступных и в мегаполисах, и в небольших населенных пунктах. В Москве главные городские катки на ВДНХ и в Парке Горького — это целый аттракцион с праздничной подсветкой, кафе и даже специальными зонами, где посетители могут погреться возле костра.

Фитнес на свежем воздухе

Занимайтесь спортом на улице! Пробежки или гимнастика на свежем воздухе укрепят здоровье и поднимут настроение. Аллеи парков или просто дворы могут стать отличными площадками для активного отдыха.

Катание на беговых лыжах

Если вы никогда не вставали на беговые лыжи, то новогодние каникулы — это отличное время для знакомства с этим видом спорта. Выберите лыжные базы, на которых есть прокат. На них же иногда можно договориться об обучении, если вы почувствуете в этом необходимость. Но, как правило, новички не испытывают сложности в том, чтобы встать на лыжню без посторонней помощи.

Экскурсия на зимние фермы

В период новогодних каникул можно посетить зимние фермы, экопарки и этнопарки. Там вы сможете покормить животных, покататься на санях, попробовать домашние блюда в местных кафе и узнать больше о родной природе и агрокультуре. В Москве и Подмосковье вы можете организовать семейный поход с детьми на эко-ферму «Российские альпаки», в этнопарк «Кочевник», агрокультурный туристический комплекс «Богдарня», контактную деревню в совхозе имени Ленина, этнокультурный комплекс «Эко Хаски Парк» и многие другие.