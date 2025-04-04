Московских водителей предупредили о снегопаде в выходные

Дептранс: в Москве 5 и 6 апреля ожидается снег и гололедица

В Москве 5 и 6 апреля ожидается снег и гололедица, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозам синоптиков, 5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег. Температура в субботу и воскресенье может опуститься ниже 0°С. Возможно образование гололедицы», — отмечается в сообщении.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

До этого в Новой Москве автобус наехал на велосипедиста, пострадавшего спасти не удалось.

Ранее стало известно наказание для водителя, который сбил двух детей, «залипнув» в смартфоне.