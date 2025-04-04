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Российский тренер оценил работу Ротенберга в СКА

Быков о СКА: у Ротенберга очень молодая и перспективная команда
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РИА Новости

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил работу тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА. Его слова приводит LiveResult.

«Ротенберг не первый год работает с командой, он завоевывал уже Кубок Гагарина. Его тренерский штаб знает, как нужно действовать, готовить игроков исходя из ситуации. У СКА молодая команда и очень перспективная. Нужен опыт, чтобы вселять уверенность в игроков», — заявил Быков.

В текущем сезоне Кубка Гагарина СКА в первом раунде встречается с московским «Динамо». После четырех игр коллектив Романа Ротенберга уступает со счетом 1:3. На данный момент идет пятая игра этого противостояния. На момент написания новости идет первый период, счет в матче ничейный — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что лучший снайпер НХЛ получил травму.

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