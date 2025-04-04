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Свердловчанин напал на двух спящих на скамейках бездомных и жестоко избил их

В Екатеринбурге юноша избил двух бездомных и оправдал все детской травмой
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Shutterstock

Уралец жестоко избил двух бездомных мужчин, которые ночевали на скамейках в Екатеринбурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Кировском районе областного центра. 21-летний юноша из Арамиля оказался там в ночь на 3 апреля и увидел двух бездомных, которые спали на улице. В приступе агрессии молодой человек стал избивать незнакомцев, целясь в живот.

Впоследствии у пострадавших выявили переломы ребер, разрыв кишок и другие травмы внутренних органов. В тяжелом состоянии мужчин доставили в больницу, сейчас они оба находятся в коме.

Нападавшего задержали и допросили. Он объяснил свое поведение, сославшись на «детскую травму». По словам юноши, в детстве его очень сильно напугал бомж, и в этот раз при виде бездомных у него произошло «помутнение». В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее «Музей бомжей» в центре Санкт-Петербурга принял первых посетителей.

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