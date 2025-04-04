Экс-спикер Рады заявил, что власти Украины живут лозунгами

Экс-спикер Рады: Киев живет лозунгами, в то время как на фронте проблемы

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское руководство живет в отрыве от реальности, зациклившись на лозунгах и не принимая во внимание фактическое положение дел на фронте. Об этом он рассказал в интервью эстонскому телерадио ERR.

«Украинская власть очень часто живет лозунгами, не думая о реальных шагах для их воплощения в жизнь. <...> Но когда ты приезжаешь на фронт, видишь реальную ситуацию, то ты понимаешь, что все гораздо страшнее и труднее. <...> Ситуация на фронте сложная», — уверен Разумков.

Он подчеркнул невозможность военного возвращения Украины к границам 1991 года, призвав власти признать этот факт.

«Еще в 2022 году было понятно, что этот план будет крайне трудно воплотить в реальность. Сегодня мы понимаем, что военным путем это сделать невозможно», – подчеркнул Разумков.

В марте глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина продолжит борьбу в конфликте с РФ, отметив, что ситуация на фронте для ВСУ «не столь безнадежна».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на поле боя.