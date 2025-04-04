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Арендодатель, установивший слежку за квартиранткой в ванной, отправился за решетку

В Сингапуре арендодатель вел скрытую слежку за квартиранткой и попал в тюрьму
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Dr David Sing/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре осудили мужчину, устранившего скрытую камеру в ванной-комнате квартиры, которую он сдавал в аренду. Об этом сообщает Zaobao.

Согласно материалам дела, обвиняемый сам снимал квартиру, в которой осуществлял скрытую съемку, и сдавал оставшиеся комнаты в субаренду другим людям: двум мужчинам и двум женщинам. В октябре 2023 года он заказал камеру, которую в последствии установил в ванной, которой пользовались все квартиранты. При этом злоумышленника интересовали подробности жизни только одной из соседок. Суд установил, что мужчина регулярно смотрел видео только одной соседки, а остальные сразу удалял.

Камера была спрятана под раковиной. Через некоторое время ее аккумулятор стал быстро разряжаться, поэтому арендодатель решил усилить его внешним пауэрбанком и закрепил его рядом с устройством с помощью клейкой ленты. Внешний аккумулятор оказался слишком тяжелым, чтобы лента выдержала его. В один из дней он отклеился от ленты и повис под раковиной. Это заметила квартирантка и обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в скрытой съемке и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения.

Ранее в США хозяин дома тайно снимал женщину на скрытую камеру в детекторе дыма.

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