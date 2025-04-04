В Татарстане мать родила ребенка и отказалась от него, как и от троих предыдущих

В Татарстане женщина в четвертый раз родила и отказалась от ребенка

Жительница Набережных Челнов в четвертый раз родила, но отказалась от ребенка. Об этом сообщает KazanFirst.

По данным издания, мальчик появился на свет в квартире, где проживала его 29-летняя мать. Ребенок был здоровым, его вес составлял 2,8 килограмма. Несмотря на это, женщина отказалась от младенца, так как сама мать не замужем и не имеет возможности его растить.

Известно, что ранее женщина рожала уже трижды, от всех младенцев она отказывалась.

До этого в Бразилии неизвестные выбросили в мусорный бак живого младенца. Девочку обнаружил дворник, который вместе с коллегами убирал территорию. Сначала он принял ребенка за куклу и хотел забрать для дочери.

Позже пострадавшую отвезли в больницу. Сам дворник, у которого уже есть двое детей, решил удочерить младенца. Однако пока что это невозможно, так как перед этим специалисты должны отыскать ее родителей.

Ранее женщина проломила голову двухмесячной дочери, сходившей в туалет без подгузника.