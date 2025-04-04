Сашу Стоуна призвали посадить на кол на шоу «Титаны»

Боец ММА Анатолий «Конор» Надратовский призвал посадить на кол блогера и музыканта Сашу Стоуна на спортивном шоу «Титаны». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В новом выпуске, который выйдет на телеканале ТНТ 6 апреля, Надратовский кричал: «На кол его посадить!» Согласно информации от создателей, предстоящий выпуск станет «настоящим испытанием» для Саши Стоуна, поскольку многократному чемпиону России и мира по смешанным единоборствам предстоит выступить на проекте с травмой пальца на руке.

«Он брался за канат и было видно, что он не может согнуть руку. Почему он не ушел с проекта раньше, почему не взял на себя ответственность, понимая, что может подставить людей?», — возмутился поведением Стоуна олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

В новом выпуске испытание-эстафету для атлетов придумал искусственный интеллект. Спортсменам предстоит выполнить пять этапов, которые будут включать и минусовые температуры, и высоту, и бетон, и батуты.

Выпуск шоу «Титаны» можно будет увидеть в воскресенье, 6 апреля, в 21.40 по московскому времени.

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