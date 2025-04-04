Российские войска пресекли попытки ВСУ запустить морской порт в Николаеве

Подразделения Вооруженных сил России пресекли попытки украинской армии запустить морской порт в Николаеве. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Они [ВСУ] пытались запустить Николаевский морской порт <...> Наши вооруженные силы пресекли эти попытки», — отметил он.

Сальдо уточнил, что ни один из кораблей не смог выйти из Николаевского порта.

2 апреля доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что Николаев и Одесса могут быть наиболее вероятными направлениями для наступления российской армии после выхода к границе Днепропетровской области. По его словам, решаются две задачи — отрыв Украины от Черного моря и получение Черноморского бассейна, а также выход на границу Приднестровья.

В марте сообщалось, что скандинавские страны, включая Данию, взяли под контроль работу всех судостроительных предприятий в Николаеве на Украине. Представители стран интересуются советскими разработками и планируют использовать чертежи для производства. Украинской стороне советские исследования не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом «секретно».

Ранее в Крыму призвали установить контроль над черноморскими портами Украины.