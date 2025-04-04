Стало известно, на каких автомобилях ездят москвичи

Самой распространенной моделью автомобиля в Москве в 2025 году является Kia Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«По данным на начало 2025 года от «Автостат Инфо», в Москве зарегистрировано 3,94 млн легковых автомобилей, что на 1% больше, чем во второй половине 2024 года. Парк автомобилей продолжает расти, при этом иномарки составляют 86% от общего числа», — отмечается в сообщении.

Численность Kia Rio в столице составляет 84,9 тыс. единиц. На втором месте по распространенности Hyundai Solaris (74,3 тыс. машин), на третьем — Volkswagen Polo (69,9 тыс. машин). В десятку наиболее популярных вошли также Ford Focus, Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Toyota Camry и RAV4, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

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