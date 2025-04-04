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В Тунисе улитки почти заменили мясо из-за своей дешевизны

Yahoo: улитки в Тунисе стали популярнее мяса из-за дешевизны
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Ons Abid/AP

В Тунисе улитки почти заменили мясо из-за своей дешевизны, пишет портал Yahoo.

В центральных районах Туниса наблюдается необычная тенденция — все больше безработных молодых людей начинают зарабатывать на жизнь сбором улиток. Они собирают моллюсков с камней и растений, складывают в большие пластиковые пакеты и несут на местные рынки для продажи. Этот древний, но забытый продукт питания вновь обретает популярность на фоне резкого роста цен на основные продукты.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, улитки употребляются в пищу в Тунисе уже более 7000 лет. В современных экономических условиях они стали практичной альтернативой дорогому мясу — богатым белком продуктом, который прекрасно сочетается с местными специями и приправами. Как отмечают местные жители, миска улиток стоит в несколько раз дешевле, чем аналогичное количество баранины или говядины.

Некоторые специалисты отмечают, что помимо экономической выгоды, употребление улиток имеет и экологические преимущества, так как их производство наносит меньший вред окружающей среде по сравнению с традиционным животноводством.

Ранее ученые впервые рассмотрели внутреннее строение уха улитки.

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