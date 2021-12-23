Арестованного ректора КФУ исключили из «Единой России» на время расследования

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы, 23 декабря 2021 года

Арестованный накануне ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отказывается признать вину. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству, которое было совершено в 1990-х годах. На время расследования членство ректора в «Единой России» приостановлено. Сейчас Гафуров находится в ИВС на Петровке.

Читает исторические романы

Ректору КФУ 60 лет, он занимает свою должность с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом Госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кроме того, Гафуров – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

22 декабря Басманный суд арестовал Гафурова до 21 февраля 2022 года. Против ректора возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору».

«У него трехместная камера, один сосед. Вину не признает, претензий к условиям содержания в ИВС у него нет. Он попросил выдать ему исторические романы, чтобы как-то отвлечься», — цитирует в четверг РИА «Новости» представителя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Руководитель регионального исполкома ЕР Марат Самигуллин предложил на заседании регионального совета партии приостановить членство Гафурова в «Единой России».

Как сообщает ТАСС, членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в «Единой России» приостановлено на время расследования уголовного дела по делу о заказном убийстве. Решение было принято в четверг на заседании регсовета партии.

Отмечается, что проголосовавших против и воздержавшихся не было. Кроме того, на заседании было зачитано открытое обращение ученого совета КФУ к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, главе Татарстана Рустаму Минниханову, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову из-за задержания Гафурова.

»(Ученый совет – ред.) просит внимательно рассмотреть дело в отношении Гафурова, без предвзятости, подчеркивает его достаточно активную работу на посту ректора КФУ», - сказал секретарь «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Причина возбуждения уголовного дела

О задержании ректора КФУ стало известно 22 декабря. Как сообщил изданию «Бизнес Online» источник в правоохранительных органах, его могут подозревать в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах. По другой версии, его задержали из-за дела о хищении федеральных средств.

Согласно информации РИА «Новости», Гафурова обвинили по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. По этой статье предусматривается лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение. Уточняется, что речь идет о двух эпизодах: одном совершенном убийстве и одном несостоявшемся. По версии следствия, ректор выступил подстрекателем в обоих случаях.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что Гафуров может быть связан с делом лидеров ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова (он же Алик Большой) и Рузаля Асадуллин (Рузалик).

ОПГ «29-й комплекс» – крупная банда, созданная в 1980-х годах в Набережных Челнах. Численность её членов на протяжении нескольких лет составляла от 500 до 1 тыс. человек. Преступники занимались рэкетом, разбоями, грабежами, наркоторговлей, мошенничеством, сутенерством и похищали людей. Группировка вела бизнес в нескольких регионах России, а также на Кипре и на Мальте.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс». Как считает следствие, ректор может быть причастен к убийству депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.

По словам источника, Гафурова заподозрили в том, что именно он заказал убийство Исрафилова.