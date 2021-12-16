Свояченица мужчины, могилу которого осквернили в Татарстане, назвала три причины проблем на кладбище

Православный крест на могиле жителя Набережных Челнов спилили на кладбище в райцентре Актаныш. Родственники усопшего считают, что могилу осквернили местные жители, при этом официально кладбище не является мусульманским. Чиновники при этом уговаривали родных не ставить крест снова, чтобы «не сердить мусульман». В РПЦ призвали правоохранителей разобраться в ситуации. Свояченица умершего в разговоре с «Газетой.Ru» назвала три возможные причины случившегося.

В Татарстане развернулся скандал из-за спиленного православного креста на могиле умершего в сентябре мужчины. Как сообщает газета «Вечерняя Казань», родственники Виктора Смирнова возлагают вину на «радикально настроенных сельских мусульман».

«Даже местный участковый, которому мы написали заявление о вандализме, предложил перезахоронить Виктора в другом месте!» — рассказала журналистам свояченица усопшего Ирина Грегоржевская.

Официально кладбище в сене Актаныш, где похоронили Виктора, является не конфессионально мусульманским, а общественным. Смирнов умер в сентябре, через некоторое время после тяжело перенесенного COVID-19, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Он сказал, что хочет быть похоронен в Актаныше. Это наша с сестрой родина, сам Виктор тоже жил там какое-то время, он даже там прописан и очень любил это место», — сообщила Грегоржевская.

Когда родственники Виктора стали выяснять, можно ли похоронить его там, смотритель местных кладбищ Илдус Хусаинов заявил, что не рекомендует ставить крест на могилу, «так как местные мусульмане могут его снести». Он также добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает ставить православные кресты на могилы.

«Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», — добавила свояченица покойного.

Спустя некоторое время после похорон родственники Виктора Смирнова вновь приехали на кладбище – и увидели, что крест спилили. Они обратились в полицию и администрацию района, а также написали в местные паблики в соцсетях с призывом обратить внимание на инцидент.

«Многие комментарии были оскорбительными и разжигающими межнациональную рознь. Были, конечно, и слова поддержки, но мало. Я зафиксировала все радикальные высказывания и написала заявление в полицию», — добавила Грегоржевская.

«Это чисто татарский район»

Местные чиновники на встрече с родными Смирнова «всячески уговаривали не возвращать крест на могилу». По словам Ирины Грегоржевской, замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, председатель исполкома Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Руслан-хазрат Муртазин говорили, что Актаныш — это «чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту».

В администрации Актанышского района подтвердили журналистам, что советовали родственникам покойного не устанавливать православный крест на могиле.

«Смотритель кладбища в устном порядке объяснил о нежелательности установки креста, аргументировав тем, что на территории района проживают преимущественно мусульмане, также и на кладбище погребены в основном мусульмане. <…> В сентябре родственниками был установлен деревянный крест (без плиты) над могилой. Через несколько дней неустановленные лица спилили крест», — говорится в заявлении местных властей.

Замглавы района Райхан Галимянова в свою очередь заявила изданию «Подъем», что у них в Актаныше подобных инцидентов никогда не было.

«У нас такого никогда не было и препятствий тоже. Идет следствие, и мы очень хотим, чтобы нашли этого человека. После спила креста я попросила их в этом году пока не устанавливать. Я опасалась, что еще этот человек не найден, чтобы этого не повторилось и семья не получила травмы. Только это имела в виду», — сказала чиновница.

Кроме того, актанышские чиновники намерены «проводить разъяснительную работу на сходах граждан в конце января – начале февраля».

«Крест мозолил глаза»

В разговоре с «Газетой.Ru» Ирина Грегоржевская назвала три возможные причины инцидента.

«Во-первых — место для могилы было выделено на краю кладбища рядом с проезжей частью. При этом по периметру кладбища не высажены деревья — нет так называемой моральной полосы, хотя она предусмотрена по документу. Крест на могиле Виктора «мозолил глаза» всему селу с проезжей части. При этом часть других православных могил с крестами на памятниках расположена в другом углу кладбища вдали от проезжей части. И нам вполне могли выделить место там. Мы поставили деревянный крест, потому что могильный грунт не осел. Планировали ставить надгробный памятник в 2022 году», — заявила она.

Во-вторых, местный мулла сетовал на то, что население Актаныша предъявляет ему претензии по поводу креста на могиле Виктора. Об этом же сказала [замглавы района], сославшись на неких местных аксакалов, мнение которых для администрации важно учесть. Получается, эта нетерпимость исходит в том числе и со стороны местного населения, считает женщина.

В-третьих, на кладбище нет вероисповедальных зон, которые должны быть обустроены в соответствии с федеральным законом «О погребении и похоронном деле».

«Население считает, что кладбище мусульманское и татарское, и русским и православным здесь не место. А по документу оно является общественным, но люди даже не знают, что предполагает этот статус. Это массовое заблуждение подогревает отсутствие информации о статусе кладбищ со стороны местных властей. <...> И на фоне неосведомленности населения, видимо, начинают возникать радикальные проявления», — добавила Грегоржевская.

Администрации все равно

Родственница умершего добавила, что администрация Актанышского района никакого интереса к тому, чтобы разрешить эту ситуацию, не проявила.

«После того, как спилили крест, с нами никто не связывался. Я сама вышла на администрацию. <...> Скорее, цель была обещать и заболтать, чтобы просто нас успокоить.

Райхан [Галимянова] обещала донести до населения информацию о статусе кладбищ. Нам это было важно, потому что нашу семью население обвиняло в том, что мы не уважаем их традиции, что мы, с их слов, «привезли православного русского на мусульманское татарское кладбище, наплевав на их национальные и религиозные чувства». Мы считаем, что имели полное право реабилитировать нашу семью», — отметила Грегоржевская.

Кроме того, в октябре к ним приходил участковый полицейский. «Он неоднократно спрашивал — заберет ли Римма (вдова Смирнова — «Газета.Ru») заявление в полицию, и настойчиво рекомендовал нам перезахоронить Виктора за счет средств администрации», — добавила свояченица.

Крест поменьше

Вопрос о перезахоронении родственники считают нелепым. «Мы считаем, что это какая-то дикость. Кроме того, у нас нет никаких законных оснований для этого. Да и как можно перезахоронить, не нарушив волю усопшего, исполнение которой гарантировано в том числе законом? Чтобы не было проявлений недовольства, мы делаем все, что от нас зависит, — в том числе, для предотвращения подобных конфликтов в будущем», — сказала Грегоржевская.

Она также сообщила, что крест на могиле восстановили — меньшего размера, чтобы не было видно с дороги.

РПЦ требует соблюдать закон

Ситуацию уже прокомментировали в РПЦ — глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что правоохранительные органы должны разобраться в происходящем.

«Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста», — написал он в своем Telegram-канале.

После публикаций в СМИ родственникам Виктора Смирнова позвонил зампрокурора Актанышского района Руслан Загрутдинов, он сообщил, что уголовное дело возобновили. Прокуратура взяла под контроль расследование.

Согласно данным из открытых источников, Актанышский район «характеризуется самой низкой долей русского населения в республике Татарстан (0,65 %) и, соответственно, высокой долей татар».