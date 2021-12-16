Как изменения в Программе госгарантий скажутся на пациентах с дорогостоящим лечением

На онлайн-площадке «Российской газеты» состоялся круглый стол на тему «Изменения в Программе государственных гарантий 2022: гарантии или барьеры?». Эксперты обсудили проблемы и последствия этих изменений и предложили компромиссные варианты.

Экспертное и пациентское сообщество обеспокоено новыми предложениями «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ по изменению в Программе государственных гарантий, которые могут привести к ограничению финансирования и объемов помощи по ОМС.

Предполагается, что по части высокоэффективных препаратов, показанных пациентам с системными аутоиммунными и иммуноопосредованными заболеваниями, оплата лечения будет снижена в несколько раз. Стационарам со следующего года станет невыгодно закупать лекарства, в которых так нуждаются пациенты, что крайне негативно скажется на уже достигнутых результатах лечения. Все это может стать результатом предлагаемой разгруппировки клинико-статистической группы (КСГ) «Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП)».

Как отметил модератор мероприятия, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, пациенты не могли не заметить предлагаемые изменения в тарифной политике по таким широко распространенным заболеваниям, как системные заболевания соединительной ткани, бронхиальная астма, системные и иммуноопосредованные заболевания кожи и другие.

«Затронуты интересы и взрослых, и детей, и мы говорим об огромном количестве пациентов, которые сегодня обеспечиваются в стационаре современными генно-инженерными биологическими препаратами и селективными иммунодепрессантами — препаратами, которые позволяют существенно улучшить качество и повысить продолжительность жизни», — пояснил Жулев. Он добавил, что экспертное и пациентское сообщества уже направили письма с просьбами пересмотреть предлагаемые изменения в Правительство РФ, в Минздрав, Федеральный Фонд ОМС и Госдуму.

Как отметила руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, все понимают, что в условиях новых вызовов, когда на бюджет легла новые нагрузка, связанная с борьбой с пандемией COVID-19, финансирование лечения других заболеваний нужно как-то перестраивать. Но предлагаемый подход к пересмотру тарифов оказания медицинской помощи может серьезно сказаться на таких тяжелых пациентах, в том числе на детях, которые изначально в системе здравоохранения являются самой уязвимой категорией.

«Мы знали, что будут какие-то изменения по клинико-статистическим группам, но нас пока не вовлекали в обсуждение нововведений. Как только проект изменений появился, мы его внимательно изучили и пришли к неутешительному выводу, что в текущем варианте он несет за собой огромные риски. Если он будет принят в нынешнем виде, большое количество пациентов не сможет получить соответствующую медицинскую помощь», — подчеркнула академик.

Перечеркнуть результаты

Лейла Намазова-Баранова пояснила, что ранее, благодаря внедрению в клиническую практику современных генно-инженерных препаратов, врачам удалось достичь многого, обеспечивая пациентов жизненно необходимыми им иммунобиологическими средствами. «Но если мы прекращаем терапию, то наши результаты будут постепенно снижаться, мы не сможем более профилактировать инвалидность, пациенты неминуемо станут инвалидами», — предупредила она.

«Почему вдруг пациенты должны лишиться всего, что строилось годами? Где логика в том, чтобы построить, а потом разрушать? Зачем тогда вообще надо было принимать проект КСГ? Новый проект на 2022 год отбросит детскую ревматологию на 15 лет назад», — добавила руководитель МОО содействия в реализации соцпрограмм в области медицины и здравоохранения «Возрождение» Жанна Гарибян.

Член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья, депутат Александр Петров, также отметил, что при принятии проекта разгруппировки «есть риск снижения доступности медицинской помощи в рамках стационара по системе ОМС. Особенно по высокоэффективной инновационной терапии для детей с тяжелыми, инвалидизирующими заболеваниями. Поэтому проект нужно пересмотреть не один раз, попробовать обкатать в рамках «пилота», предусмотреть резервное финансирование. Потому что ухудшение качества здоровья наших граждан, тем более детей, происходить не должно».

Риски для детей и молодых

«В мире таргетные биологические препараты получает порядка 15% людей с ревматическими заболеваниями. В Европе — 40% пациентов, в России — всего 2,6% пациентов. Это лечение во многих случаях позволяет предотвратить и инвалидизацию, и преждевременную смерть, и в России оно оказывается и без того очень небольшому числу больных», — рассказала Полина Пчельникова, вице-президент общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда».

«Разгруппировка существующей КСГ «Лечение с применением ГИПБ» приведет к существенному сокращению количества схем терапии, которые больницы смогут применять для лечения пациентов. Например, по ревматологии в разгруппировке – 22 МНН лекарственных препаратов. Но если проект примут, то с нового года врач сможет выбирать терапию только из трех препаратов с профицитными тарифами, т.к. остальные больницы просто не смогут закупать. А значит значительная часть пациентов останется без необходимого лечения, — пояснила Пчельникова. — По сути, это экономическое регулирование назначения лекарственной терапии».

Новая модель КСГ будет вынуждать врача назначать не то, что эффективно, а то, что выгодно и неубыточно для медучреждения, соглашается руководитель МОО содействия в реализации соцпрограмм в области медицины и здравоохранения «Возрождение» Жанна Гарибян.

«Большинство современных жизненно-необходимых препаратов станут недоступны для наших детей. Особенно для детей, которые не имеют статус «ребенок-инвалид». Врачи перестанут назначать препараты, у детей начнутся обострения, они станут инвалидами, мамы перестанут работать, папы уйдут из семей, потому что опыт показывает, что они уходят из семей, где есть ребенок-инвалид», — предупредила Гарибян.

Принятие изменений по КСГ несет риски не только для детей, но и для взрослых, а главное — молодых людей трудоспособного возраста. Директор МОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» Наталья Шаталова рассказала таких пациентов нельзя доводить до инвалидности и нужно лечить их здесь и сейчас.

«Многие пациенты годами идут к ремиссии, которую в одночасье можно потерять. В долгосрочной перспективе это приведет к инвалидизации молодого трудоспособного поколения, что нашему государству обойдется в три раза затратнее, чем лечить наших пациентов, не доводя их до инвалидности», — подчеркнула Шаталова.

Что делать?

Академик РАН Лейла Намазова-Баранова предлагает либо отложить принятие этих изменений до того момента, как врачебное и пациентское сообщество и те, кто принимает решения, придут к единому мнению, либо провести пилотный проект по новым схемам финансирования на отдельной категории пациентов, чтобы понять перспективы и целесообразность расширения новшеств на всех больных, которым нужно лечение с применением ГИБП.

К диалогу и открытому обсуждению проекта КСГ призывают и сами пациенты, которые готовы принимать активное участие в работе над документом. Ведь для многих из них это вопрос жизни и смерти.

Принимавший участие в круглом столе помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек предложил участникам круглого стола войти в состав межведомственной группы по финансированию в системе ОМС, подготовить предложения по корректировке проекта КСГ, который является неотъемлемой частью Программы госгарантий.

И пока документ не подписан, кажется, что есть шанс, что в Правительстве, Минздраве и ФФОМСе услышат голос врачей и пациентов. По крайней мере, Виталий Флек отметил, что Минздрав готов к диалогу: «Это не окончательный документ. Все заинтересованы в том, чтобы не осталось разногласий», — заключил чиновник.