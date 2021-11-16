Стоимость оформления фиктивного брака с гражданином РФ начинается от 5 тыс. руб.

Более 20 человек задержали в ходе спецоперации ФСБ по пресечению работы ОПГ, которая незаконно легализовала мигрантов. В правительстве Москвы рынок нелегальной миграции в России оценили в десятки миллиардов рублей. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о самых распространенных схемах незаконной легализации приезжих в России, а также стоимости услуг злоумышленников.

ФСБ России пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Преступники «специализировались на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств» на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Правоохранители задержали организаторов и активных участников группы, в количестве 21 человека.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми — гражданами РФ, чтобы в дальнейшем они сами могли получить российское гражданство, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах легализовали иностранных граждан на территории России.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, проведено 43 обыска у 42 фигурантов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что россияне, которые были вовлечены в незаконные схемы, получали вознаграждение в размере до 50 тыс. рублей.

На данный момент на территории России находятся около 1,7 млн трудовых мигрантов, до пандемии их было около 2,3 млн — большинство приехали из стран СНГ, сообщил председатель Комиссии по вопросам миграции Совета национальностей правительства Москвы Юрий Московский.

«Общий рынок нелегальной миграции достигает десятков миллиардов рублей, основной сегмент — поддельная регистрация. Прибыль мошенников уходит на разные цели, например, строительство объектов, а также может использоваться в качестве финансирования террористических и других группировок», — сказал он «Газете.Ru».

Экс-замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин добавил, что 60-80% стоящих на миграционном учете иностранцев купили регистрацию.

«Но в этом случае в основном наживаются не граждане, а люди, которые занимаются регистрацией — полицейские. Взяли деньги, договорились, затем покупателю поставили отметку в миграционном учете, а потом эти данные должны попасть в базу. И тут есть несколько сценариев развития событий. Первый вариант — информацию вообще не вносят в базу данных, второй — вносят в базу, а через некоторое время убирают оттуда. Годовая стоимость [пребывания в базе] может доходить до 10 тыс. рублей», — рассказал он.

Тем временем другая популярная схема — фиктивный брак с российским гражданином — позволяет иностранцу получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или оформить гражданство РФ в упрощенном порядке, пояснил адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский.

«В декабре 2021 года вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым брак с гражданином России будет давать иностранцу возможность не только получить разрешение на временное проживание, вида на жительство или оформить гражданство РФ в упрощенном порядке, но и продлить миграционный учет до одного года, а также не получать патент на работу», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Злоумышленники выступают в качестве брачных агентов и подыскивают «супругов» клиентам. Стоимость такой услуги варьируется в зависимости от региона, подчеркнул руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев.

«Например, в бедных регионах, таких как Нижегородская область, даже брак может стоить всего около 5 тыс. рублей, в другом, например, в Москве — 50 тыс. рублей. Такой же ценник и на услуги по регистрации актов о рождении совместных детей с гражданами РФ», — сказал он «Газете.Ru».

Пособниками в мошеннических схемах выступают сотрудники ряда госорганов, подчеркнул Дягилев.

«Прошли спецоперации по всей стране. Это не какая-то конкретная одна группировка, а целая сеть — и она не просто так появилась. Зачастую такие ОПГ тесно связаны с госорганами, ведь что-то получить где-то не так легко. Это может быть и участковый, который пришел посмотреть, действительно ли люди находятся в браке, и сотрудники органов опеки, ЗАГС», — отметил он.

Юрий Московский в свою очередь назвал способ борьбы с рынком незаконной легализации мигрантов.

«Необходимо этот рынок прихлопнуть. Бороться нужно не только с теми, кто пользуется услугами мошенников, а непосредственно с самими преступниками — ужесточить наказание за этот вид преступлений. Нужно внести такие изменения в процедуре регистрации мигрантов, чтобы у мошенников не было шанса что-то предложить, то есть скорректировать основу процесса легализации приезжих», — заключил он.