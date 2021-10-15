Проценко считает ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Ситуация с коронавирусом в России близка к критической, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, призвавший население активнее вакцинироваться. Сегодня в стране также было обновлено два максимума за всю пандемию — по количеству новых заболевших COVID-19 и летальных исходов за одни сутки.

В госпиталях напряженно

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отчитался о неблагоприятном течении коронавирусной инфекции в России. Он посетовал, что в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступает очень много пациентов.

«Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!» — написал Проценко в своем Telegram-канале.

В то же время специалист напомнил, что дельта-штамм стал доминирующим, о чем сообщалось и ранее. Эта мутация, по словам Проценко, имеет куда больший уровень заразности, а также тяжелее поддается лечению. По этой причине многие «тяжелые» пациенты оказываются в реанимации. В очередной раз медик призвал жителей к вакцинации.

«Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое, и главное. Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе, ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. Третье, элементарное пользование медицинскими масками», — считает он.

Проценко также выразил недоумение, почему во второй год пандемии людей все еще необходимо убеждать, что коронавирус не является шуткой или выдумкой. Вместе с этим он призывает к усилению информработы по этому направлению.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прекрасно говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — заключил он.

Возможность локдауна

Многие регионы РФ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки стремительно возвращают более жесткие ограничения, включая систему QR-кодов, самоизоляцию и обязательную вакцинацию отдельных групп граждан. О том, где и какие ограничения вводятся, «Газета.Ru» писала ранее.

За прошедшие 24 часа количество новых больных COVID-19 увеличилось на 32 196 человек, 999 пациентов скончались. Это новые максимумы по суточному приросту заболевших и числу летальных исходов. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции возрос до 1,05.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 15 октября, заявила, что у федеральных властей нет планов по введению всероссийского локдауна.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом», — рассказала она RT в ходе третьего Евразийского женского форума.

Темпы вакцинации

Накануне Минздрав России сообщил о том, что в стране в общей сложности привились первым компонентом вакцины от коронавируса чуть более 51 млн человек, 43 млн человек получили обе дозы. Об этом рассказал «Интерфаксу» первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Тесты для школьников

15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.

Два раза в неделю подросткам будут проводить экспресс-тестирование в школах. Этот механизм, как заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, является альтернативой крайней меры для борьбы с коронавирусом — переходом на дистанционное обучение.

Также в Министерстве здравоохранения допускают, что вакцинироваться подросткам может быть разрешено уже в ближайшее время. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова сообщила, что одобрить применение самой массовой российской вакцины «Спутник V» на несовершеннолетних от 12 до 17 лет могут разрешить в течение двух недель.