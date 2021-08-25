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Общество

Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов

ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах

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ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ задержала более 30 человек, причастных к деятельности террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад». Они занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий и финансировали боевиков организации в Сирии.

Рейд ФСБ

В ходе четырех спецопераций в ряде регионов России — Москве, Новосибирске и Новосибирской области (село Прокудское), Якутске и Красноярском крае (город Канск) — сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией задержали 31 члена межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ постановлением от 2019 года).

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства (ЦОС ФСБ), среди задержанных — главари и рядовые участники ячейки, осуществлявшие террористическую деятельность.

По информации ФСБ, они вербовали российских граждан в ряды «Катиба Таухид валь-Джихад» и занимались переправкой рекрутов в зоны боевых действий.

Кроме того, удалось установить, что задержанные также занимались финансированием других участников структуры движения, находящихся в Сирии.

У подозреваемых, помимо прочего, изъяли различные пропагандистские материалы «Катиба Таухид валь-Джихад» и запрещенную религиозную литературу, а также многочисленные сим-карты, электронные носители информации, банковские карты и прочие средства связи. На видео задержаний, которое опубликовала ФСБ, присутствуют кадры с изъятием у задержанных блокнота, в котором, судя по записям, велся учет использования сим-карт и номеров.

Оперативно-розыскные мероприятия тем временем продолжаются, следствием также возбуждены уголовные дела. По каким именно статьям, не уточняется.

«Катиба Таухид валь-Джихад» (KTJ, переводится как «Батальон единобожия и джихада») имеет связь с группировкой «Джамаат Таухид валь-Джихад». Правительственная программа США по отслеживанию террористов Tracking Terrorism отмечает, что организация была создана в 2013-м и представляет собой обширную сеть вербовки и сформированные отряды боевиков из Средней Азии, большая часть из которых — граждане Узбекистана, сотрудничающие с другими узбекскими и киргизскими исламистскими группировками. Несколько тренировочных лагерей и пропагандистских школ организации расположены в разных точках мира.

Боевики «Катиба Таухид валь-Джихад» придерживается модели джихадизма «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Ее лидеры неоднократно обвиняли Россию в ведении войны против ислама.

В России KTJ приобрела известность после терактов в петербургском метро в 2017 году, ключевым исполнителем которого был террорист-смертник Акбаржон Джалилов, имевший связь с «Катиба Таухид валь-Джихад». В общей сложности по делу проходили 12 человек, трое из которых причастны к KTJ. Все 12 человек получили длительные сроки за организацию, финансирование и пособничество теракту.

Действия KTJ ранее фиксировались в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии, большинство своих терактов группировка совершила на Ближнем Востоке. Кроме взрыва в российском метро, члены «Катиба Таухид валь-Джихад» совершили теракт в Стокгольме, когда в толпу людей въехал грузовик. Это произошло через четыре дня после событий в Санкт-Петербурге. В совершении теракта в Швеции был признан виновным гражданин Узбекистана.

В России ранее уже неоднократно задерживали граждан, причастных к деятельности KTJ. В августе 2021 суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Красноярского края, переводившего деньги пособникам группировки, до этого по аналогичной статье был осужден житель Новосибирска. Многочисленные задержания также проходили в Хакасии, Калининградской области, Томске, Адыгее и других субъектах РФ, а в прошлом году ФСБ уничтожила боевиков KTJ, планировавших теракты в Волгограде.

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