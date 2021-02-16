Под видом благотворительности: как россияне финансировали боевиков

ФСБ вместе с Росфинмониторингом пресекла деятельность группы финансистов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

«В ходе проведенных мероприятий задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков», — говорится в сообщении.

Были проведены обыски — силовики изъяли у задержанных средства связи, компьютеры и магнитные носители информации (жесткие диски). Возбуждены дела по частям 1.1 и 4 статьи 205.1 УК РФ «Содействие терроризму».

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Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.

15 февраля ФСБ сообщила, что в Новосибирской и Томской областях задержаны финансисты организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В отношении одного иностранца из СНГ и россиянина возбуждено уголовное дело. Следствие утверждает, что подозреваемые регулярно переводили денежные средства на карты, использовавшиеся террористами.

В октябре Первый окружной военный суд назначил проживавшему в Новосибирске иностранцу шесть лет колонии в качестве наказания по обвинению в финансировании террористов.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год мужчина переводил средства из Новосибирска в Стамбул лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске. О совершенном преступлении стало известно в 2019 году.

В том же месяце Южный окружной военный суд назначил в качестве наказания жителю Ростовской области Сагиду Казимагомедову пять лет лишения свободы в колонии за финансирование ИГ. С 13 января 2014 года по 10 февраля 2017 года обвиняемый через безналичные платежные системы перевел 704,5 тыс. рублей на счета, предоставленные членом бандподполья. В отношении Казимагомедова было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчина признан виновным, он проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.

В августе в Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника ИГ, который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию, сообщили в ЦОС. Кроме того, в ведомстве установили преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области, раскрыли схемы финансирования участников террористической группировки и маршруты тайного передвижения боевиков.

В июне 2020 года силовики выявили и нейтрализовали еще одну сеть финансистов ИГ. Они собирали деньги и переводили их через платежные системы и банковские карты боевиков, находящихся в Сирии.

Сбор денежных средств эта организация вела сразу в семи регионах России: в Москве, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Астраханской области, Дагестане и Ханты-Мансийском округе. Деньги на финансирование терроризма сдавали более 200 человек со всей РФ. Было собрано «не менее 8 млн рублей», отметили в Следственном комитете. Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило четыре уголовных дела по соответствующей статье УК (205.1).