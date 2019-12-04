Вину не признали: приговор по делу о теракте в Петербурге

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек. Аброру Азимову, которого следствие считает одним из главных организаторов нападения, суд назначил пожизненное заключение. Остальным 10 фигурантам дали от 19 до 28 лет колонии.

Реклама

Так, Акрам Азимов и Мухамадюсуфу Эрматов приговорены к 28 годам, Ибрагим Эрматов — к 27 годам лишения свободы. Единственной среди фигурантов женщине Шохисте Каримовой дали 20 лет. Кроме того, всем осужденным назначили штрафы от 500 до 800 тыс. руб.

В ходе прения сторон прокурор Надежда Тихонова запросила для братьев Азимовых и Эрматовых, которых следствие считает главными организаторами теракта, наказание в виде пожизненного заключения, для пятерых обвиняемых — 27 лет колонии строгого режима.

Обвинение считает, что Содик Ортиков, у которого были обнаружены гранаты и шашки, заслуживает 28 лет колонии строгого режима, а Шохиста Каримова — 20 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросила суд назначить каждому из обвиняемых штраф в размере одного миллиона руб.

Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, совершении теракта, незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Следствие установило предполагаемых организаторов теракта и их связи с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, изучив его телефонные звонки и переписки по электронной почте. При этом за время следствия лишь один из обвиняемых — Ибрагибжон Ерматов — признался в том, что лично знал Джалилова, однако заявил, что не поддерживает терроризм.

По версии следствия, Аброр Азимов давал Джалилову конкретные наставления по телефону. Его брат Акрам получал деньги от зарубежных эмиссаров. Содик Ортиков и Шохиста Каримова помогали Аброру в организации терактов, работая с ним в Подмосковье. Еще шесть подозреваемых были знакомы с Джалиловым по работе в суши-баре, считает следствие. Они жили в съемной квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге и были задержаны после штурма квартиры. В ходе обыска там обнаружили взрывное устройство, которое следствие признало идентичным использованному при взрыве в метро.

Сторона защиты в ходе прений призвала суд полностью оправдать всех 11 фигурантов дела. Как отметил адвокат, следствию не удалось доказать, что обвиняемые участвовали в террористической группировке. Кроме того, он обратил внимание на нарушения следователей при сборе доказательств и проводимых экспертиз.

Марат Сагитов, представляющий интересы сразу четырех обвиняемых, все из которых были задержаны в той самой квартире на Товарищеском, обратил внимание суда на то, что нет ни одного свидетеля или записи с камер видеонаблюдения, которые доказали бы, что его подзащитные проверяли станции метро на наличие охраны перед проведением теракта.

Сами обвиняемые также не признали свою вину. В апреле 2017 года отец одного из фигурантов Мухамадюсупа Эрматова обратился в полицию с заявлением о его исчезновении. Правоохранители посетили квартиру на Товарищеском проспекте, сфотографировали обстановку и ушли, а через несколько часов взяли жилплощадь штурмом. Как утверждают обвиняемые, до штурма они никогда не видели в своей квартире взрывное устройство.

Адвокат Сагитов обратил внимание, что все фигуранты были установлены уже в процессе задержания в квартире. Об этом ранее заявлял сам следователь.

«То есть не окажись они дома — их никто бы не задержал», — сказал представитель защиты.

Взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Пострадали 103 человека, 15 погибли. Кроме того, погиб и предполагаемый исполнитель теракта 22-летний Акбаржон Джалилов, который с 2011 года был гражданином РФ.

Следствие считает, что заказчиком атаки стал уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров. Именно он перевел деньги организаторам взрыва. По данным СМИ, он создал и возглавил на территории Сирии запрещенную в РФ террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которая ставила целью создание всемирного шариатского государства. Подозреваемый заочно арестован, однако задержать его не удалось, он скрывается за рубежом.

Боевики спланировали теракт в Петербурге, чтобы «устрашить население» в России, отомстив за военные действия РФ в Сирии, подчеркивали в СК.