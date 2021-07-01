«Элемент естественного отбора»: как будет развиваться ход пандемии коронавируса

Из-за нежелания россиян прививаться осенью страну ждет четвертая волна коронавируса. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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«Сейчас у нас идет волна коронавируса «дельта» — от него мы никаким образом не защищены. К тому же, если человек только начинает прививаться, то иммунитет сформируется только через полтора месяца. У нас еще есть штамм «дельта плюс», который более заразный и контактный. У нас огромное количество антипрививочников, иммунитета у них не будет.

В итоге они, вероятнее всего, заболеют штаммом «дельта плюс» или «дельта», и соответственно эпидемия у нас растянется на длительное время. И вполне может быть такое, что мы увидим повторный рост заболеваемости — ту самую четвертую волну — сразу, не переходя в фазу стабилизации», — сказал специалист.

Кроме того, ранее российские математики из СПбПУ произвели расчеты и выяснили, что новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября. Согласно их прогнозу, число заболевших в этот период в столице составит 225-280 тыс. человек.

Однако многие эксперты-медики настроены более оптимистично. По их мнению, к осени заболеваемость спадет.

«Из-за ужесточений и обязательной вакцинации для работников разных сфер ситуация может сложиться более благополучно. Ограничения приводят к лучшему эффекту несмотря на недовольство многих», — рассказал «Газете.Ru» вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Если сейчас те меры, которые принимаются, сработают, то уже где-нибудь в сентябре у многих сформируется устойчивый иммунитет. Кроме того, в этот раз руководители будут осторожны и попросят всех соблюдать тот же масочный режим. Поэтому в сентябре подъема не будет», — добавил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский.

Если же власти ослабят ограничительные меры, заболеваемость начнет расти осенью, отметил он.

С ним согласен Бутенко: «Более-менее благополучная ситуация продолжалась до конца августа, затем контактировавшие и инфицированные люди начали возвращаться из отпусков Потом открылись школы и университеты, россияне вышли на работу — все это привело к повышенной возможности заразиться. С конца сентября с учетом инкубационного периода от 4 до 14 дней состояние резко ухудшилось».

Кроме того, не исключено и появление еще более опасных видов, потому что SARS-CoV-2, как и другие вирусы, имеет повышенную способность к мутациям, отмечает эксперт.

«Это основной их механизм эволюции, и он никогда не остановится ни в природе, ни в человеческой популяции. Поэтому ждать можно чего угодно, ведь это элемент естественного отбора», — поясняет Бутенко.

Пандемия, по словам специалистов, закончится, когда у людей сформируется коллективный иммунитет и циркуляция вируса прекратится.

«В принципе человечество уже справлялось с такими ситуациями. Например, когда была пандемия испанки и погибло около 500 млн человек, в итоге же мы спаслись от этого и приобрели иммунитет. То есть за счет коллективного иммунитета — естественного или от вакцинации — можно победить рано или поздно», — говорит Бутенко.

Сколько это будет продолжаться, зависит от того, как мы будем защищаться, отмечает Тимаков. «В других странах не спрашивают, хочешь или нет. Там защищают население насильно — у нас есть демократия, мы позволяем людям не защищать себя», — добавляет эксперт.

«Конец пандемии будет тогда, когда мы закончим процесс иммунизации, займет это не меньше полугода. Есть надежда, что Новый год мы встретим уже в спокойной обстановке», — заключил, в свою очередь, Покровский.