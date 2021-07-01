Ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Российские математики из СПбПУ произвели расчеты и спрогнозировали, что новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября, пишут «Известия».

Согласно их прогнозу, число заболевших в этот период в столице составит 225-280 тысяч человек.

Руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков заявил изданию, что 19 сентября — «примерная дата третьего пика».

«Если будет реализован иной сценарий, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября», — сказал он.

При этом другие опрошенные издание эксперты уверены, что заболеваемость должна начать снижаться уже в конце июля благодаря вакцинации и окончанию экзаменов.

«Люди в Москве начали массово вакцинироваться, поэтому жители столицы будут болеть реже или, по крайней мере, болеть не так тяжело. Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать окончание экзаменов и связанных с окончанием учебных учреждений праздников», — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.