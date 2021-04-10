В Турции разбился автобус с туристами из России

Представитель российского консульства в Анталье сообщил о гибели туристки из России в ДТП. По данным РИА «Новости», пострадали также 26 человек, всего в автобусе ехали 32 россиянина.

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Авария произошла утром на трассе. Автобус вез тургруппу в Каппадокию (регион в глубине Турции). По предварительным данным местных правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением. Дорога, по которой он ехал, была обледеневшей.

«Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия», — заявили в консульстве.

В сентябре 2019 года в Анталье перевернулся автобус с россиянами. В результате 14 граждан РФ пострадали.

За два месяца до этого, в июне, российские туристы погибли в результате ДТП на трассе D400 в районе турецкой Аланьи.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», — сообщил собеседник агентства.

Представитель генконсульства также отметил, что водитель задержан и находится под стражей. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

В целом лето «доковидного» 2019 года стало для российских туристов в Турции очень смертоносным — посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за сезон погибли 88 человек. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.

«Сезон, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции», — отметил Ерхов.

В 2018 году в стране отдохнули около 6 млн россиян, количество туристов-соотечественников в 2019 году пока не подсчитано, однако посол утверждает, что ожидается рост этого показателя. Дипломат рассказал, что чаще всего на турецких курортах умирают пожилые туристы, у которых в условиях жары и высокой влажности обостряются сердечно-сосудистые заболевания. В жарких и душных условиях, при высокой влажности у них повышается риск инфарктов и инсультов.

Самыми громкими несчастными случаями с российскими туристами в Турции стала гибель нескольких девушек в бассейнах при отелях. 4 сентября 2019 года Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней россиянки, которая утонула в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

3 сентября того же года стало известно, что в московском НИИ скорой помощи им. Склифосовского скончалась 19-летняя студентка. В больницу ее доставили 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park. Во время купания она начала захлебываться и тонуть, однако очевидцы происшествия не сразу поняли, что ей нужна помощь. Кроме того, 18 августа в бассейне в городе Бодруме пострадала 12-летняя россиянка — ее руку засосало в трубу бассейна.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 туристический поток в Турцию существенно сократился, однако власти страны и отельеры рассчитывают на восстановление популярности курортов.