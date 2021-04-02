«Нельзя лишать людей радости»: в храмах отказались от дистанционки

В Русской православной церкви (РПЦ) отказались от перехода на дистанционный формат богослужений, который ранее предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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«Большое количество заболевших среди духовенства и насельников монастырей свидетельствует о том, что сохранять без изменения привычные формы богослужения в условиях эпидемии опасно — в первую очередь для здоровья самих верующих», — заявляла омбудсмен.

«Ее предложение основано на утверждении, что среди духовенства много заболевших, но никакой точной статистики нет, исследования не проводились, а значит, это личное мнение человека, и оно априори не может быть объективным, — сказал «Газете.Ru» настоятель Казанской церкви в Твери Антоний Русакевич. — Богослужения формировалось в течение тысячелетий, и менять их формат из-за выводов одного человека нецелесообразно».

Он напомнил, что миряне не решают, в каком формате будут проводиться богослужения. «Это решает священноначалие церкви. И пока все придерживаются мнения о сохранении традиционных видов литургий», — пояснил отец Антоний.

С ним согласился священнослужитель московского храма Воздвижения Креста Господня Стахий Колотвин.

«Ограничивать религиозные организации в их деятельности, когда все остальные организации работают без ограничений, абсолютно нерационально»,

— отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Священник уточнил, что в РПЦ онлайн-трансляции богослужений проводятся и сейчас. «И прямые эфиры ведутся, и священники приезжают на дом к больным людям, оказывают духовную помощь — это вообще многовековая традиция. Но зачем не пускать в храмы здоровых? Сейчас благодаря усилиям врачей, ученых, проблема пандемии успешно решается», — рассуждает священнослужитель.

Не видят смысла в изменении формата богослужений и последователи ислама. «В нашей религии никогда не было практики дистанционных богослужений. Намаз не проводится на расстоянии. Поэтому у нас есть два варианта: либо не проводить его вообще, либо так, как сейчас», — сообщил «Газете.Ru» заместитель муфтия Ставропольского края Закир Шариф.

Ровно через месяц православные будут отмечать Пасху — торжественные мероприятия также пройдут в традиционном формате, рассказал отец Антоний.

«Безусловно, все необходимые меры будут соблюдаться, но обычные трансляции не заменят реальную духовную жизнь. Чтобы человек мог исповедаться и причаститься, нужно ходить в храм. Чтобы освятить куличи, тоже нужно прийти в храм. Пасха — самый большой православный праздник людей, и лишать их этой радости нельзя»,

— сказал он.

«Храмы будут открыты при соблюдении всех социальных норм, которые нужно соблюдать в период развития таких болезней. Храмы и сейчас открыты, соответственно, они не закроются на праздник Святой Пасхи. Так же, как и мечети на месяц Рамадан и на все другие праздники. Я думаю, все будет открыто», — сообщал ранее архиерей Русской православной церкви митрополит Кирилл.

Вместе с тем если эпидемиологическая ситуация в стране вновь начнет ухудшаться, то коррективы в религиозную жизнь обязательно будут внесены, считает священник Никольского храма города Солнечногорска Кирилл Гусев.

«Сейчас такое время, когда много всего меняется. И если будет необходимо, священноначалие заявит об этом — они видят картину в целом. Для церкви все равно на первом месте наша паства. И наша задача — обеспечить их безопасность», — сказал он «Газете.Ru».

Эпидемиологические правила стараются соблюдать и в мечетях — там прихожанам выдаются маски, а также одноразовые коврики для молитвы. «В нашей мечети перед каждой пятничной молитвой мы обрабатываем всем руки, проверяем температуру, просим сохранять дистанцию. Богослужение проходит коротко, делаем все, чтобы снизить риски распространения ковида», — уточнил Закир Шариф.