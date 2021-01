Страшней войны: какие легендарные заведения не пережили пандемию

COVID-19 оказался страшнее чумы

Экономический кризис, вызванный пандемией, сказался не только на малом бизнесе — в связи со снижением доходов по всему миру закрываются заведения с богатой историей.

Так, в Оксфорде в конце января планируют закрыть любимый паб писателей Джона Толкина и Клайва Льюиса The lamb and flag. Бару уже больше 450 лет – он открылся в 1566 году и пережил даже эпидемию чумы, пишет The Evening Standard.

За это время его завсегдатаями были не только авторы «Властелина колец» и «Хроник Нарнии», но и многие другие знаменитости. Так, в 19 веке его нередко посещал писатель Чарльз Диккенс, а романист Томас Харди написал здесь большую часть своих произведений.

«Это один из самых легендарных, пропитанных историей пабов. Туда приходили за живым общением. Тут нет телевизора, нет музыкального автомата. Здесь общаются, разговаривают за кружкой настоящего эля. Это огромная часть истории и традиций нашей страны. Его закрытие – настоящая трагедия», — сказал местным СМИ представитель пивной организации Campaign For Real Ale Дейв Ричардсон.

«Финансовые показатели The lamb and flag за последние 12 месяцев говорят о том, что паб больше не рентабелен», — заключил между тем совладелец заведения Стив Элстон.

close Eddie Keogh/Reuters

Любимый швейцарский отель Трампа

close Отель InterContinental Davos Отель InterContinental Davos Arnd Wiegmann/Reuters

Между тем 18 января 2021 года из-за отсутствия туристов на швейцарском горнолыжном курорте Давос закрылся известный пятизвездочный отель InterContinental Davos – любимая гостиница бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Htr.ch.

После того как власти Швейцарии в декабре ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, туристы начали массово отменять бронирования. «Негативно сказался и перенос в 2021 году Всемирного экономического форума из Давоса в Сингапур. Ежегодно отель обслуживал его участников», — заметил гендиректор отеля Марио Губи.

Как правило, особенной популярностью InterContinental Davos пользовался во время Всемирного экономического форума. После официальной части политические деятели устраивали вечеринки, называющиеся «nightcaps» («ночные колпаки», — «Газета.Ru»), во время которых участникам на дегустацию предоставлялся редкий дорогой алкоголь.

close Президент Трамп прибыл InterContinental Davos для участия в заседании Всемирного экономического... Президент Трамп прибыл InterContinental Davos для участия в заседании Всемирного экономического форума, 21 января 2020 года Shealah Craighead/Global Look Press

Пережил бомбежку в 1941, но не выдержал пандемии

Тем временем в декабре 2020 в Лондоне сообщили о закрытии культового ночного клуба Cafe de Paris. Он не закрывался даже во время бомбежек во время Второй мировой войны (тогда в заведении просто снизили цены), однако карантинные ограничения пережить не смог.

8 марта 1941 года вскоре после начала очередного представления в клуб попали две бомбы, в результате чего по меньшей мере 34 человека погибли, около 80 получили ранения. Тем не менее Cafe de Paris быстро восстановился и не прекратил принимать гостей.

В этом году клубу должно было исполниться 96 лет, за это время он стал излюбленным местом знаменитостей. Его гостями были Энди Уорхол, Рианна, Марлен Дитрих, а на его сцене выступали Фрэнк Синатра и известная исполнительница стрип-шоу Дита фон Тиз.

Кроме того, в свое время тут бывали и члены королевской семьи Великобритании, например, в 1920-х сюда захаживал Эдуард VIII, в 1936 году отрекшийся от престола ради своей возлюбленной Уоллис Симпсон.

«Мы хотели, чтобы вы все знали, что мы не ушли без боя. Мы перепробовали все, но разрушительный эффект COVID-19 в конце концов оказался слишком сильным. Мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших сотрудников и уважать здоровье и безопасность каждого, но в конце концов, как и многие другие предприятия сферы обслуживания, мы достигли конца пути.

Мы благодарим всех наших замечательных клиентов за их неизменную любовь и поддержку», — сказано в сообщении на сайте клуба.

close Пасхальный фестиваль причесок в лондонском клубе Cafe de Paris, 1951 год Пасхальный фестиваль причесок в лондонском клубе Cafe de Paris, 1951 год Reuters

Политикам придется искать новый любимый ресторан

В том же месяце закрылся и легендарный ресторан 21 Club, расположенный на Манхэттене. «Мой список лучших ресторанов Нью-Йорка начинается и заканчивается цифрой 21», — писал о нем американский журналист, известный модерацией президентских дебатов, Боб Шиффер.

Ресторан впервые открыл свои двери 1 января 1930 года и буквально сразу стал одним из «самых известных мест Манхэттена эпохи сухого закона», говорится на сайте заведения. За 14 лет действия запрета на реализацию алкоголя на клуб несколько раз совершались полицейские облавы,

но всегда правоохранители уходили ни с чем — в помещении была устроена сложная система сдвижных полок, прячущая алкоголь, а в подвале была потайная дверь, ведущая в соседний дом.

Барная комната ресторана и последние годы была украшена памятными вещами от постоянных посетителей, среди которых были все президенты США за исключением Джорджа Буша-младшего, хотя, согласно информации СМИ, его жена и дочери бывали в ресторане.

Кроме того, завсегдатаем 21 Club был и Эрнест Хемингуэй. По воспоминаниям владельца ресторана Маршала Когана, Хемингуэй приходил в заведение и заявлял: «Раз я бросил пить, то просто возьму текилу». А однажды на званом обеде писатель познакомился с привлекательной девушкой. «Они узнали друг друга очень близко… Прямо на ступеньках нашей кухни. Они чертовски крутые!», — рассказывал Коган.

Вместе с тем в ресторане хранились личные коллекции вин Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Мэрилин Монро. А каждое Рождество посетителям ресторана дарили шелковые шарфы ручной работы с индивидуальным номером — наибольшее количество таких подарков собрала модель, актриса и певица Сигги Нордстром.

close Ресторан 21 Club Ресторан 21 Club 21 Club

Удар по Мадриду

Не выдержал пандемии и популярный мадридский клуб фламенко Casa Patas – он закрылся еще в мае 2020 года. Практически все туристические путеводители рекомендовали его как лучшее из мадридских заведений, где можно увидеть настоящее фламенко. На протяжении 40 лет заведение принимало лучших исполнителей Испании, в том числе обладательницу премии Грэмми испанскую певицу Розалию.

Вдохновителями и создателями клуба были династии, занимающиеся фламенко и живущие в районе клуба уже более 150 лет.

Кроме того, с самого начала существования Casa Patas посещали фламандские художники, что создавало в данном заведении особую атмосферу. В 2009 году он также удостоился награды Мадридской общины за вклад в развитие искусства фламенко.

close Клуб фламенко Casa Patas Клуб фламенко Casa Patas Reuters

Первый частный театр России закончил свою историю

Что же касается России, то 23 декабря из-за недостатка средств в связи с пандемией остановил работу московский частный театр Антона Чехова – первый в современной России негосударственный театр, заявила его директор Ирина Григорьева.

После того, как театр последний раз выплатил зарплату сотрудникам, на его счетах осталось 100 тыс. руб. При этом поступления средств не планируется, отметила Григорьева, пояснив, что при существующих ограничениях театр не может выйти на окупаемость и вынужден отменить почти все спектакли.

«Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается. <…> Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем ее»,

— заключила Григорьева. Она рассказала, что у театра накопились огромные долги за аренду офиса в Центральном доме актера, складов для декораций, площадок для спектаклей.

На сайте организации сказано, что театр работает без привлечения госдотаций. Постоянной труппы у театра нет, в постановках участвуют приглашенные на конкретные роли артисты. Например, в спектаклях играли такие актеры, как Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Инга Оболдина, Ольга Хохлова, Любовь Тихомирова, Дарья Повереннова.