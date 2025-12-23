На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученая объяснила, почему после еды всегда остается место для десерта

Conversation: феномен «десертного желудка» объясняют три причины
true
true
true
close
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Мягкая и сладкая пища практически не требует механического переваривания, поэтому даже после сытного обеда для нее всегда «остается место». Кроме того, сахар активирует мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливая мотивацию к еде и временно ослабляя сигналы о насыщении. Об этом рассказала профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир рассказала в интервью изданию The Conversation.

«Желудок может растягиваться и адаптироваться к значительным объемам пищи. Когда мы начинаем есть, он подвергается адаптации — гладкие мышцы расслабляются, создавая дополнительное пространство без значительного повышения давления», — объяснила эксперт.

Ученая уточнила: после тяжелого основного блюда желудок может «вздуться», но легкие десерты, такие как мороженое или муссовый торт, почти не нагружают его.

«Сладкая пища особенно эффективно возбуждает гедонистический голод, связанный с ощущением вознаграждения. Другой механизм — сенсорно-специфическое насыщение. По мере того как мы едим, реакция нашего мозга на вкус и текстуру продуктов на тарелке постепенно ослабевает, и еда становится менее интересной. При смене ощущений система вознаграждения реагирует активнее», — добавила Спир.

Анатом также объяснила, что сигналы между кишечником и мозгом, которые создают ощущение сытости, не срабатывают мгновенно.

«Уровни таких гормонов, как холецистокинин, глюкагоноподобный пептид-1 и пептид YY, повышаются постепенно. Обычно требуется от 20 до 40 минут, чтобы возникло устойчивое чувство сытости. Многие люди решают съесть десерт до того, как этот гормональный сдвиг полностью вступит в силу», — уточнила специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности сладких подарков для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами