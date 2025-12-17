На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте сделали археологическое открытие

CBS: в некрополе Абусир нашли храм Солнца фараона Ниусерры
Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи из Италии обнаружили в некрополе Абусир возле Каира руины древнеегипетского храма Солнца, принадлежавшего фараону Ниусерре. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что саму локацию нашли еще в 1901 году. Открытие совершил немецкий египтолог Людвиг Борхардт, прославившийся тем, что в 1912 году обнаружил скульптуру, запечатлевшую Нефертити. В тот момент раскопки осуществить не удалось из-за высокого уровня грунтовых вод. Сейчас получилось найти часть храма, долгое время находившуюся под донными осадками Нила.

До этого ученые из Египта и Германии обнаружили скрытые полости в пирамиде Менкаура. Они полагают, что это может быть потайной вход.

Пирамида Менкаура была возведена в Египте примерно 4,5 тыс. лет назад. Ее высота около 200 футов (61 м.). Она является наименьшей из трех главных пирамид знаменитого комплекса Гизы. Эта историческая постройка была возведена как гробница царя Менкаура, правителя Четвертой египетской династии, саркофаг которого до сих пор не обнаружен.

Ранее археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса.

