Египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса

Археолог Халед: новые технологии помогут выяснить, где находится гробница Хеопса
IMAGO/Zoonar.com/AlexAnton/Global Look Press

Новые технологии помогут установить, где находится знаменитая гробница Хеопса. Об этом РИА Новости рассказал генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед.

«Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри (одноименной – прим.ред.) пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет», - об этом археолог рассказал 1 ноября в кулуарах церемонии открытия Большого Египетского музея в Гизе.

Как отмечается, пирамида фараона Хеопса (Хуфу) является крупнейшей и самой древней из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза возле Каира. Изначальная высота конструкции составляла 147 метров. В то же время до настоящего времени не обнаружена мумия самого Хеопса. Среди археологов распространено мнение, что его гробница могла быть скрыта глубоко внутри самой пирамиды.

Из семи чудес света Древнего мира до наших дней сохранилось только одно — пирамида Хеопса. Предположительно, ее возвели в 2500 х годах до нашей эры. Согласно расчетам археологов, на постройку ушло более 20 лет.

Ранее ученые обнаружили в Гизе подземную аномалию.

