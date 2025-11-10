На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые допустили обнаружение тайного входа в третьей по величине пирамиде Гизы

Dailymail: в третьей по величине пирамиде Гизы обнаружены скрытые полости
Meng Tao/Xinhua/Global Look Press

Ученые из Египта и Германии обнаружили скрытые полости в пирамиде Менкаура. Они полагают, что это может быть потайной вход, пишет Daily Mail.

«Это очень важная находка. Гипотеза о наличии еще одного входа весьма правдоподобна, и эти результаты значительно приближают нас к ее подтверждению. Разработанная нами методика исследований позволяет делать очень точные выводы о природе внутреннего строения пирамиды», — заявил профессор Мюнхенского технического университета (TUM) Кристиан Гроссе.

Как отмечается, а рамках международного проекта ScanPyramids, реализуемого Каирским университетом в сотрудничестве с TUM, на восточной стороне пирамиды Менкаура были обнаружены две ранее неизвестные полости, наполненные воздухом.

Пирамида Менкаура была возведена в Египте примерно 4500 назад. Ее высота около 200 футов (61 м.). Она является наименьшей из трех главных пирамид знаменитого комплекса Гизы. Эта историческая постройка была возведена, как гробница царя Менкаура, правителя Четвертой египетской династии, саркофаг которого до сих пор не обнаружен.

Ранее археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса.

