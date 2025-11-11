Потомки мух, слетавших на спутнике «Бион-М», тоже отправятся в космос

Потомки дрозофил из космической династии отправятся на орбиту на «Союзе»

Прямые потомки мух-дрозофил, совершивших космический полет на борту биоспутника «Бион-М» № 2, готовятся к новому путешествию на орбиту. Об этом пишет ТАСС.

В конце ноября насекомые отправятся в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-28» для проведения двухнедельного эксперимента, направленного на изучение влияния космического полета на репродуктивную систему.

Как уточнили ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, запуск мух-дрозофил запланирован на 27 ноября. Насекомые станут объектом целевой работы под названием «Цитомеханариум».

Поскольку продолжительность жизни мух-дрозофил достаточно низка, эксперимент будет проведен в максимально сжатые сроки — в период «пересменки» космических кораблей «Союз МС». Возвращение на Землю планируется осуществить 9 декабря на корабле «Союз МС-27», который будет завершать свою миссию.

Ученые рассчитывают, что на борту Международной космической станции (МКС) мухи снова дадут потомство в условиях микрогравитации. Основной массив исследовательских работ будет проведен уже после возвращения насекомых на Землю. Цель исследования — оценить, как именно факторы космического полета повлияли на состояние репродуктивной системы живых организмов.

Предки этих мух-дрозофил участвовали в масштабной миссии «Бион-М» № 2. Биоспутник был запущен 20 августа и приземлился 19 сентября в степях Оренбуржья. На борту аппарата, помимо 1,5 тысячи мух, находились 75 мышей, а также клеточные культуры, растения и образцы зерновых культур. Проект «Бион-М» № 2 был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите. Эта орбита была выбрана не случайно: уровень космической радиации там примерно на треть выше, чем на орбите, где расположена МКС.

Ранее ученые рассказали, насколько правдоподобны инопланетяне в «Чужом».