Названа привычка, увеличивающая риск диабета у пожилых

Многочасовое сидение — независимо от того, смотрит ли человек телевизор, читает или пользуется планшетом — существенно увеличивает риск хронических заболеваний у пожилых людей. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Physical Activity and Health (JPAH).

Ученые проанализировали данные 28 исследований, охвативших более 82 тысяч человек старше 60 лет. Выяснилось, что чем больше времени пожилые люди проводят сидя, тем хуже становятся ключевые кардиометаболические показатели: растет уровень сахара и холестерина, увеличивается окружность талии, повышается давление. И это справедливо даже для тех, кто регулярно выполняет физические упражнения.

«Эту связь нельзя игнорировать. Можно полностью выполнять недельную норму активности, но если остальное время вы сидите, ваше здоровье все равно под угрозой», — заявил Дэниел Бейли, специалист по влиянию малоподвижного образа жизни на здоровье из Университета Брунеля.

По словам исследователей, миллионы людей фактически ежедневно «накапливают» риск развития инфаркта, инсульта или диабета, зачастую не подозревая об этом.

Особенно показательно, что негативное влияние длительного сидения выявлялось даже у внешне здоровых людей, не имеющих диагностированных заболеваний. Наиболее тесная и устойчивая связь обнаружена с увеличением окружности талии — одного из самых надежных предикторов будущих проблем со здоровьем.

«Мы наблюдаем эти эффекты у тех, кто еще не чувствует себя больным. Это означает, что у нас есть шанс вмешаться заранее, до появления симптомов», — отметил Бейли.

При этом физическая активность лишь частично компенсирует вред: после учета уровня тренировок негативные последствия многочасового сидения сохранялись.

По словам исследователей, необходимы новые стратегии, которые не только призывают больше двигаться, но и помогают сокращать время, проведенное сидя. К ним могут относиться простые меры — стоять во время телефонных разговоров, заменять часть времени перед телевизором прогулкой или легкими делами по дому.

Ранее была выявлена неочевидная причина тяжелой депрессии.