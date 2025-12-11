В России разработали природное лекарство от ожирения

В Сеченовском Университете начали разработку перспективного лекарственного средства против ожирения на основе флавоноида дигидрокверцетина — вещества, которое ранее использовали преимущественно как антиоксидант. Теперь исследователи доказали, что оно может влиять и на массу тела. Серия экспериментов проводится в Институте фармации имени А.П. Нелюбина под руководством доцента кафедры химии Романа Терехова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ожирение признано ВОЗ хроническим заболеванием: им страдают более миллиарда человек. Это повышает риск диабета, болезней сердца и сосудов, нарушений опорно-двигательного аппарата и ряда онкологических заболеваний. Изменение образа жизни и питания остается первой линией терапии, но далеко не всем удается удержать вес, а существующие препараты подходят не каждому пациенту и нередко дают побочные эффекты. Поэтому поиск более безопасных средств продолжается.

По словам Романа Терехова, внимание ученых привлек дигидрокверцетин — флавоноид, который получают из древесины лиственницы. Ранее он изучался главным образом как антиоксидант, однако в работах, где его применяли для терапии различных заболеваний, исследователи фиксировали и изменение массы тела лабораторных животных. Анализ этих данных показал: на фоне приема вещества вес у животных снижался в среднем на 5% в месяц. При этом из выборки были исключены модели заболеваний, которые сами могли повлиять на массу тела.

Главная проблема, с которой столкнулись исследователи, — низкая биодоступность соединения: лишь небольшая часть молекул достигает нужных тканей. У человека метаболизм идет медленнее, чем у мелких животных, что дополнительно снижает эффективность. Сейчас научная группа работает над тем, чтобы повысить биодоступность дигидрокверцетина. Для этого создаются композиции с различными веществами, в том числе основными аминокислотами — лизином, аргинином и гистидином. Все полученные варианты проходят серию тестов, включая изучение растворимости, температуры плавления и способности к диффузии.

Следующий этап — эксперименты на животных, которые планируется провести на базе вивария Сеченовского Университета. Лучше всего подходят крысы: по особенностям набора массы они ближе к человеку. Ученым предстоит оценить эффективность и безопасность новых форм препарата. После успешных испытаний планируется привлечение партнеров для создания первого в своем классе средства на основе природных полифенолов для лечения ожирения.

