На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили неочевидный способ защиты от ожирения

Gut Microbes: крепкие отношения в браке помогают защититься от ожирения
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Качество семейных отношений может оказывать прямое влияние на риск ожирения, взаимодействуя с системой «мозг — кишечник» и меняя работу гормона окситоцина. К такому выводу пришли специалисты UCLA Health. Работа опубликована в журнале Gut Microbes.

По словам ведущего автора исследования, нейробиолога Арпаны Черч, давно известно, что сильные социальные связи повышают выживаемость, однако биологические основы этого эффекта долго оставались неясными. Оказалось, эмоциональная поддержка буквально «встраивается» в биологические процессы, влияя на массу тела.

В исследовании приняли участие около ста жителей Лос-Анджелеса. Участников оценивали по индексу массы тела, социально-экономическому статусу, особенностям питания и уровню эмоциональной поддержки. Также проводили МРТ-сканирование мозга во время демонстрации еды, анализ каловых образцов, определение уровней окситоцина и тесты на пищевую зависимость.

У женатых и замужних участников, которые ощущали высокую эмоциональную поддержку, индекс массы тела был ниже, а склонность к пищевой зависимости — слабее. МРТ показало, что при просмотре изображений еды у них активнее работала дорсолатеральная префронтальная кора — область мозга, которая отвечает за контроль импульсов и регуляцию аппетита. У одиноких людей той же закономерности не наблюдали.

Ученые также зафиксировали заметные различия в работе кишечного метаболизма. Люди с высокой поддержкой показывали более благоприятные изменения в метаболитах триптофана — веществ, связанных с иммунитетом, воспалением, обменом энергии и выработкой серотонина.

Ключевую роль в выявленной связи играет окситоцин — гормон, известный как «гормон любви». Его уровень оказался выше у женатых участников с высоким уровнем поддержки. По словам исследователей, именно окситоцин помогает мозгу эффективнее подавлять тягу к вредной пище и одновременно улучшает метаболические процессы в кишечнике.

Ученые подчеркнули, что речь идет не о браке как таковом, а о качестве отношений. Положительный эффект проявлялся только у тех, кто действительно ощущает эмоциональную поддержку партнера.

«Брак можно рассматривать как тренировку самоконтроля, — отметила Арпана Черч. — Способность сдерживать импульсы ради долгосрочных целей укрепляет те же нейронные сети, которые помогают управлять пищевым поведением».

По мнению авторов, укрепление социальных связей может стать новым направлением в профилактике ожирения наряду с диетой и физической активностью.

Ранее ученых удивило влияние семейной жизни на уровень тестостерона у мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами