Ученые выявили неочевидный способ защиты от ожирения

Качество семейных отношений может оказывать прямое влияние на риск ожирения, взаимодействуя с системой «мозг — кишечник» и меняя работу гормона окситоцина. К такому выводу пришли специалисты UCLA Health. Работа опубликована в журнале Gut Microbes.

По словам ведущего автора исследования, нейробиолога Арпаны Черч, давно известно, что сильные социальные связи повышают выживаемость, однако биологические основы этого эффекта долго оставались неясными. Оказалось, эмоциональная поддержка буквально «встраивается» в биологические процессы, влияя на массу тела.

В исследовании приняли участие около ста жителей Лос-Анджелеса. Участников оценивали по индексу массы тела, социально-экономическому статусу, особенностям питания и уровню эмоциональной поддержки. Также проводили МРТ-сканирование мозга во время демонстрации еды, анализ каловых образцов, определение уровней окситоцина и тесты на пищевую зависимость.

У женатых и замужних участников, которые ощущали высокую эмоциональную поддержку, индекс массы тела был ниже, а склонность к пищевой зависимости — слабее. МРТ показало, что при просмотре изображений еды у них активнее работала дорсолатеральная префронтальная кора — область мозга, которая отвечает за контроль импульсов и регуляцию аппетита. У одиноких людей той же закономерности не наблюдали.

Ученые также зафиксировали заметные различия в работе кишечного метаболизма. Люди с высокой поддержкой показывали более благоприятные изменения в метаболитах триптофана — веществ, связанных с иммунитетом, воспалением, обменом энергии и выработкой серотонина.

Ключевую роль в выявленной связи играет окситоцин — гормон, известный как «гормон любви». Его уровень оказался выше у женатых участников с высоким уровнем поддержки. По словам исследователей, именно окситоцин помогает мозгу эффективнее подавлять тягу к вредной пище и одновременно улучшает метаболические процессы в кишечнике.

Ученые подчеркнули, что речь идет не о браке как таковом, а о качестве отношений. Положительный эффект проявлялся только у тех, кто действительно ощущает эмоциональную поддержку партнера.

«Брак можно рассматривать как тренировку самоконтроля, — отметила Арпана Черч. — Способность сдерживать импульсы ради долгосрочных целей укрепляет те же нейронные сети, которые помогают управлять пищевым поведением».

По мнению авторов, укрепление социальных связей может стать новым направлением в профилактике ожирения наряду с диетой и физической активностью.

Ранее ученых удивило влияние семейной жизни на уровень тестостерона у мужчин.