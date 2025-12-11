На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные факторы удержания веса после похудения

Первый МГМУ: нормальная микробиота и здоровый сон помогают удержать вес
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

В Сеченовском Университете запускают масштабные исследования, которые могут изменить подход к лечению ожирения и помочь пациентам сохранять результат после снижения веса. О новых проектах, включающих изучение микробиоты, сна и физической активности, рассказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук профессор Нина Петунина, возглавившая кафедру эндокринологии и метаболического здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученой, необходимость в новом направлении продиктована масштабом проблемы: в мире ожирением страдают около миллиарда человек, в России — до 45 млн. Еще 10–12 млн россиян живут с сахарным диабетом 2 типа. Эти заболевания резко увеличивают риск сердечно-сосудистых событий, онкологических патологий, нарушений дыхания, опорно-двигательного аппарата и репродуктивного здоровья.

«Метаболическое благополучие стало одной из ключевых задач национальной повестки. Президент обозначил конкретные направления, и наш университет включен в их реализацию», — отметила Петунина.

Одним из приоритетов на 2026 год станет изучение роли микробиоты в развитии ожирения и рецидива после лечения. С помощью геномного секвенирования специалисты будут анализировать, как фармакотерапия и другие методы снижения веса влияют на состав микробиоты и как долго сохраняется эффект.

Ученая отметила, что метаболическое здоровье определяется не только микробиотой. Важную роль играет сон: его нарушения связаны с развитием инсулинорезистентности — ключевого механизма ожирения. На кафедре продолжат изучать взаимосвязь сна и углеводного обмена. Кроме того, отсутствие физической активности остается одним из главных факторов риска: исследователи планируют изучать, как нагрузка влияет на миокины и остеокины — молекулы, передающие сигналы между органами и участвующие в регуляции метаболизма.

Петунина подчеркнула, что новые проекты опираются на богатый научный фундамент. С момента основания кафедры эндокринологии в 1991 году ее специалисты провели исследования, повлиявшие на мировую клиническую практику, в том числе открыв новые подходы к терапии диабета 2 типа и его осложнений. Продолжается работа и по традиционным направлениям — например, изучению метаболического здоровья при гипотиреозе.

«Мы видим, что удержание веса — это не вопрос силы воли, а задача, требующая глубокого понимания механизмов обмена веществ. Новые данные о микробиоте, сне и физической активности могут изменить подход к лечению ожирения и помочь пациентам сохранять здоровье на долгие годы», — заключила Петунина.

Ранее ученые выявили неочевидный способ защиты от ожирения.

