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В Польше нашли древнейший в мире бумеранг

PLOS One: в польской пещере обнаружен 40000-летний бумеранг из кости мамонта
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PLOS One, (CC-BY 4.0)

Международная команда археологов из Италии, Швейцарии, Польши и других стран нашла древнейший в мире бумеранг в ходе раскопок в пещере Облазова на юге Польши. Возраст артефакта из бивня мамонта оценили в 40 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Изогнутый предмет длиной 72 см нашли вместе с человеческими костями, украшениями из лисьих клыков и каменными орудиями. Первоначально бумеранг датировали 18 тыс. лет, но новые методы оценок показали, что метательный снаряд создали между 42,3 и 39,3 тыс. лет назад.

Находка свидетельствует о неожиданно высоком уровне технологического развития Homo sapiens в верхнем палеолите. К этому времени люди владели приемами сложной обработки бивней мамонтов, могли выполнять аэродинамические расчеты и применять оружие как на охоте, так и в бою с себе подобными.

«Это абсолютно новое свидетельство поведения ранних Homo sapiens, резко контрастирующее с артефактами неандертальцев», — подчеркнули исследовали.

До этого открытия древнейшие известные бумеранги датировались 20 тыс. лет и происходили из Австралии. Польская находка почти вдвое старше и свидетельствует о независимом изобретении сложных метательных орудий в разных регионах мира.

Ранее археологи нашли древнейшие в мире орудия из китовой кости.

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