Ученые выяснили, как у птерозавров развился готовый к полету мозг

Current Biology: птерозавры освоили полет из-за резкого скачка в эволюции мозга
Gabriel Ugueto

Ученые из международной исследовательской группы установили, что птерозавры получили способность к активному полету благодаря резкому скачку в эволюции мозга, а не постепенному увеличению его размеров. Результаты опубликованы в Current Biology.

Специалисты провели 3D-реконструкцию мозга более чем 30 видов существ с помощью микроКТ-сканирования. В анализ вошли птерозавры, их нелетающие родственники, ранние динозавры, предки птиц, современные крокодилы и птицы. Самые древние птерозавры жили около 220 миллионов лет назад и уже тогда были способными летать животными, что позволило выделить их в особую группу.

Чтобы выяснить, как возникла эта способность, ученые реконструировали нервную систему близкого родственника птерозавров — лагерпетида. Этот древесный архозавр населял Бразилию 233 миллиона лет назад. У лагерпетида обнаружили увеличенную зрительную кору полушарий мозга — адаптацию, которая могла стать фундаментом для эволюции будущих птерозавров. Однако сходства в остальных частях мозга между лагерпетидами и птерозаврами были минимальны.

Исследователи пришли к выводу, что птерозавры приобрели способность летать не через длинную последовательность переходных форм, а в результате резкой трансформации мозга на раннем этапе развития группы. Зрительная кора у них была увеличена, а сами полушария оставались умеренно развитыми, что сближало их с современными птицами. При этом у птиц эволюция полета проходила более постепенно и сопровождалась ростом мозжечка и мозга в целом.

Дополнительные сравнения с мозговыми полостями крокодилов и ранних птиц подтвердили, что мозговая архитектура птерозавров была уникальной и сформировалась стремительно. Авторы работы отмечают, что новые данные из Бразилии позволяют лучше понять происхождение древних летающих рептилий и эволюцию основных биологических механизмов полета.

Ранее в Боливии обнаружили десятки тысяч следов динозавров.

