На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как инопланетяне смогут найти Землю

AJL: описаны десять сценариев развития цивилизации Земли
true
true
true
close
Shutterstock

Поиск техносигнатур — признаков технологической деятельности на далеких экзопланетах — остается одной из самых сложных задач современной астрономии. Возможных сигналов много, а возможностей нынешних телескопов хватает лишь на ограниченный набор. Новое исследование международной группы исследователей предлагает необычный подход: представить, как будет выглядеть техносфера Земли через тысячу лет, и проверить, какие ее следы смогли бы отличить космические обсерватории. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Ученые описали десять сценариев развития цивилизации — от индустриального мира с колоссальными выбросами до экологически устойчивой планеты, почти не отличимой от доиндустриальной Земли. Важно, что в каждом варианте человечество сохраняется, а полный коллапс техносферы не рассматривается.

Исследователи смоделировали, какие следы оставила бы такая «Земля будущего» на орбите звезды, расположенной в 32 световых годах, и смогли бы ли заметить их четыре астрономических инструмента — существующие, проектируемые или пока только концептуальные.

Главным кандидатом для поиска техносигнатур стал проектируемый телескоп Habitable Worlds Observatory (HWO). Он рассчитан на изучение атмосфер землеподобных экзопланет. Расчеты показали, что в восьми из десяти сценариев он способен обнаружить повышенные концентрации диоксида азота (NO₂) — типичного загрязнителя индустриальной эпохи.

В сценариях, где вся планета превращена в гигантский городской агломерат, HWO теоретически может заметить даже характерные линии свечения натрия от искусственного освещения. А вот различить технологически развитую «экопланету» от мира с простейшей биосферой телескоп уже не сможет — техносфера там почти полностью маскируется.

Радиодиапазон традиционно считают одной из перспективных областей поиска. Однако даже крупнейший в мире радиотелескоп SKA, который заработает в 2028 году, сможет уловить лишь сигналы, намеренно направленные в нашу сторону. Коммуникация внутри самой цивилизации — например, связь с космическими аппаратами — слишком быстро теряет мощность по мере удаления.

Европейская концепция миссии LIFE (Large Interferometer for Exoplanets), если будет реализована, даст возможность фиксировать сложные техногенные молекулы — например, фреоны или CF₄, которые трудно объяснить природными процессами. В ряде вариантов развития Земли такие вещества присутствуют в атмосфере в заметных концентрациях, и LIFE мог бы их уверенно обнаружить.

Самым амбициозным из рассмотренных инструментов стал проект Solar Gravitational Lens (SGL). Он предполагает отправку аппарата на расстояние около 600 астрономических единиц — куда дальше пояса Койпера — чтобы использовать гравитационную линзу Солнца и получить увеличенное изображение далекой планеты.

В отличие от других телескопов, SGL потенциально способен не просто анализировать спектр, а формировать полноценное (хотя и низкого разрешения) изображение. В теории это позволит увидеть даже крупные инженерные сооружения или узоры городского расселения.

Авторы подчеркнули: пока речь идет не о реальных находках, а о создании логической структуры, которая подсказывает, на какие типы техносигнатур стоит ориентироваться будущим обсерваториям. Но именно такие модели помогают планировать миссии заранее — чтобы к моменту появления мощных телескопов астрономы точно знали, что искать.

Ранее в космосе обнаружили двойника Млечного Пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами