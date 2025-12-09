На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые обнаружили у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS двигатель

У космического объекта 3I/ATLAS из другой звездной системы обнаружили двигатель
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Астрофизики обнаружили очередные доказательства, что межзвездный объект 3I/ATLAS является «инопланетным кораблем». Взглянув в очередной раз на снимки, они обнаружили признаки двигателя, говорится в материале из посвященного комете канала в соцсети Х, который перевел aif.ru.

«Эта комета светится в рентгеновских лучах так же, как двигатель космического корабля, а не так, как должен светиться тающий снежок», — цитирует издание слова одного из наблюдателей за 3I/ATLAS.

6-8 декабря телескоп XRISM сделал новые снимки межзвездного объекта, благодаря которым стало понятно, что свечение объекта имеет неправильный цвет (слишком много зелено-голубого углерода и азота, почти нет кислорода). Кроме того, 3I/ATLAS светит по направлению к Солнцу, а не от него. Свет постоянный и чистый, как от включенной лампочки, а не мерцающий, как костер. Отмечается, что именно такой цвет и форму издают ракетные двигатели во время испытаний на Земле.

Космический объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

До этого астроном Гарвардского университета (США) Ави Леба предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе.

Ранее «инопланетный корабль» 3I/ATLAS вызвал панику во многих странах.

