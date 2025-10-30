проект

Курение с раннего возраста повышает риски развития импотенции в 30 лет, рассказал врач

Врач Исаев: если начать курить в 16, к 30 могут развиться проблемы с эрекцией

true
true
true
close
Shutterstock/Image Point Fr

Известно, что курение может привести к импотенции. Чем раньше человек начинает курить, тем быстрее он может столкнуться с эректильной дисфункцией, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Эрекция – это, прежде всего, сосудистое событие. Она возможна благодаря резкому увеличению притока крови к половому члену, которое обеспечивается здоровыми, эластичными сосудами. Никотин и другие компоненты табачного дыма напрямую повреждают внутренний слой сосудов – эндотелий. У подростков и молодых людей организм находится в стадии активного развития, включая и сосудистую систему. Регулярное токсическое воздействие с ранних лет нарушает естественные процессы формирования и функционирования сосудов, приводя к их раннему «старению» и потере эластичности», – отметил врач.

Кроме того, курение может снижать уровень тестостерона – ключевого гормона, отвечающего за либидо и эректильную функцию.

«Подростковый возраст и юность – это период становления гормональной системы. Хроническая интоксикация никотином может нарушить этот тонкий процесс, создавая фундамент для проблем в будущем. Когда молодой человек начинает курить в подростковом возрасте, процесс повреждения сосудов, включая самые мелкие артерии, запускается преждевременно. Эти изменения носят накопительный характер. Организм какое-то время компенсирует эти повреждения, но ресурс его не безграничен. Таким образом, при прочих равных условиях, у человека с стажем курения с 16 лет к 30–35 годам сосудистое русло будет находиться в значительно худшем состоянии, чем у того, кто начал курить после 25. Соответственно, и риски столкнуться с сосудистой формой эректильной дисфункции у первого будут выше и могут проявиться в более молодом возрасте», – заключил врач.

Ранее судмедэксперт рассказал, для кого вейпы особенно губительны.

