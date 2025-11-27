На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему некоторые люди не могут перестать «гонять» мысли в голове ночью

Sleep Medicine: бессонница может быть связана с нарушением ритма мыслей в мозге
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские исследователи обнаружили, что хроническая бессонница может быть связана с нарушениями естественных циркадных ритмов умственной активности. Эта находка объясняет, почему у многих людей мысли продолжают «гонять» в голове даже глубокой ночью. Работа опубликована в журнале Sleep Medicine.

Бессонницей страдает около 10% населения, а среди пожилых людей — до трети. Многие описывают свои ночные состояния как «перегруженный», неконтролируемый поток мыслей. До сих пор это связывали с так называемой когнитивной гиперактивацией, но её происхождение оставалось неясным.

Ученые Университета Южной Австралии впервые проследили, как в течение 24 часов меняется характер мыслительной активности у пожилых людей с бессонницей по сравнению со здоровыми добровольцами.

Под строгим лабораторным контролем 32 участника (16 с хронической бессонницей и 16 без нарушений сна) провели сутки в состоянии бодрствования в постели, в тусклом освещении, с фиксированными приемами пищи и без внешних раздражителей. Каждый час они описывали свои мысли: их содержание, эмоциональность и степень контроля.

Обе группы продемонстрировали характерные суточные колебания: пик умственной активности — днем, спад — ранним утром. Но у людей с бессонницей выявились ключевые отличия.

«У здоровых участников мысли в течение суток переходили от дневного, целенаправленного характера к вечернему «отключению». У людей с бессонницей этот спад происходил намного слабее», — отметил руководитель исследования профессор Курт Лашингтон.

Кроме того, у них «пик» умственной активности смещался почти на шесть с половиной часов — мозг словно продолжал работать в дневном режиме поздно вечером, когда он должен был готовиться ко сну.

«Сон — это состояние, в котором мозг должен уходить от целенаправленных мыслей и эмоций. У людей с бессонницей этот процесс ослаблен и замедлен», — добавил Лашингтон.

По его словам, все указывает на нарушение циркадных механизмов, которые помогают мозгу «выключаться» ночью.

Ранее была создана крупнейшая в мире база данных сновидений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами