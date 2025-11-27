Ученые выяснили, почему некоторые люди не могут перестать «гонять» мысли в голове ночью

Sleep Medicine: бессонница может быть связана с нарушением ритма мыслей в мозге

Австралийские исследователи обнаружили, что хроническая бессонница может быть связана с нарушениями естественных циркадных ритмов умственной активности. Эта находка объясняет, почему у многих людей мысли продолжают «гонять» в голове даже глубокой ночью. Работа опубликована в журнале Sleep Medicine.

Бессонницей страдает около 10% населения, а среди пожилых людей — до трети. Многие описывают свои ночные состояния как «перегруженный», неконтролируемый поток мыслей. До сих пор это связывали с так называемой когнитивной гиперактивацией, но её происхождение оставалось неясным.

Ученые Университета Южной Австралии впервые проследили, как в течение 24 часов меняется характер мыслительной активности у пожилых людей с бессонницей по сравнению со здоровыми добровольцами.

Под строгим лабораторным контролем 32 участника (16 с хронической бессонницей и 16 без нарушений сна) провели сутки в состоянии бодрствования в постели, в тусклом освещении, с фиксированными приемами пищи и без внешних раздражителей. Каждый час они описывали свои мысли: их содержание, эмоциональность и степень контроля.

Обе группы продемонстрировали характерные суточные колебания: пик умственной активности — днем, спад — ранним утром. Но у людей с бессонницей выявились ключевые отличия.

«У здоровых участников мысли в течение суток переходили от дневного, целенаправленного характера к вечернему «отключению». У людей с бессонницей этот спад происходил намного слабее», — отметил руководитель исследования профессор Курт Лашингтон.

Кроме того, у них «пик» умственной активности смещался почти на шесть с половиной часов — мозг словно продолжал работать в дневном режиме поздно вечером, когда он должен был готовиться ко сну.

«Сон — это состояние, в котором мозг должен уходить от целенаправленных мыслей и эмоций. У людей с бессонницей этот процесс ослаблен и замедлен», — добавил Лашингтон.

По его словам, все указывает на нарушение циркадных механизмов, которые помогают мозгу «выключаться» ночью.

