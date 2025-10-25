Российские специалисты создали «магнит» для обнаружения «малой чумы»

Специалисты Роспотребнадзора (РПН) создали новый магнитный материал — магнитный иммуносорбент— для обнаружения в окружающей среде бактерий туляремии, или «малой чумы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в РПН, в состав сорбента входят мелкие магнитные частицы, которые связываются с бактериями туляремии. При анализе почвы или воды эти частицы «притягивают» бактерии, если они есть в образце. Новый метод, разработанный в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте, позволит врачам быстрее и точнее диагностировать туляремию, отметили в ведомстве.

Туляремия — это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через воду и пищу. Возбудителем заболевания является бактерия Francisella tularensis («малая чума»).

В начале сентября на севере Монголии зарегистрировали случай тяжелой формы чумы у человека, который употребил в пищу мясо сурка. Населенный пункт находится в 60 км от границы России. Заболевший не был привит против чумы.

