Ученые рассказали, как защитить зубы от сладкого

Конец года традиционно приносит с собой избыток сладостей. Но что именно происходит с зубами в первые минуты и часы после сладкого перекуса? Микробиологи, изучающие бактерии полости рта, рассказали, как запускается механизм образования кариеса. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как только сахар попадает в рот, бактерии, живущие на зубах, начинают активно использовать его для роста и выработки энергии. Уже через минуту-две после сладкой еды кислотность полости рта резко возрастает до уровней, способных растворять эмаль — твердое защитное покрытие зубов. Именно кислоты, а не сахар как таковой, становятся главным разрушительным фактором.

В норме организм пытается быстро восстановить баланс. Слюна смывает часть сахаров и нейтрализует кислоту, а «полезные» бактерии конкурируют с кариесогенными, не давая им полностью захватить пространство. Но если сладкое появляется во рту слишком часто, защитные механизмы перестают справляться.

Опасность заключается в том, что кариесообразующие бактерии используют сахара не только для роста, но и для строительства плотной липкой пленки — зубного налета, или биопленки. Это настоящий «форт», который прочно прикрепляется к поверхности зуба и почти не поддаётся удалению без механической очистки. Под этой защитой бактерии продолжают производить кислоту, поддерживая вредную среду и постепенно разрушая зуб до возникновения заметной или болезненной полости.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют есть сладости во время приема пищи — обильное выделение слюны в этот момент способствует быстрому вымыванию сахаров. Не стоит перекусывать сладким в течение дня: постоянное поступление сахара поддерживает повышенную кислотность на длительное время. И, конечно, регулярная гигиена остается ключевым инструментом — чистка зубов после еды и ежедневная очистка межзубных промежутков помогают удалять налет до того, как он становится разрушительным.

