Россиянам рассказали, какие трансформации тела ждут их в будущем

Ученые все чаще говорят о том, что привычки XXI века способны менять не только здоровье конкретного человека, но и внешний вид будущих поколений. Малоподвижный образ жизни, хронический стресс, обработанная пища, постоянное использование гаджетов — все это запускает эпигенетические механизмы, которые влияют на работу генов и могут передаваться по наследству. Эксперт Пермского Политеха, кандидат медицинских наук, Сергей Солодников объяснил, какие изменения нас ждут в ближайшие десятилетия и столетия, какие органы могут исчезнуть, а какие — наоборот, останутся жизненно важными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современная эпигенетика показывает, что образ жизни способен «включать» и «выключать» гены. Обычно эти изменения ограничены рамками жизни одного человека. Например, у тех, кто регулярно начинает заниматься спортом, активизируются гены, отвечающие за метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину — это снижает риск диабета. Но при длительном воздействии среды — на протяжении нескольких поколений — эпигенетические сдвиги могут закрепляться и наследоваться.

Одним из самых ярких примеров влияния образа жизни на тело стала трансформация стопы. За последние десятилетия средний размер ноги у мужчин и женщин заметно увеличился, что связано с общим ростом человека. Но, как пояснил Солодников, дело не только в антропометрии: сидячий образ жизни и постоянное ношение обуви ослабляют мышцы и связки стопы, которые перестают удерживать кости в жесткой конфигурации. В результате стопа «расползается» и становится более плоской. У будущих поколений эти изменения могут усилиться: ожидается расширение переднего отдела стопы и постепенное укорочение пальцев из-за снижения нагрузки при ходьбе.

Нагрузка на позвоночник также меняется. Постоянное сидение приводит к атрофии мышц-разгибателей, и в перспективе нескольких поколений человечество может получить устойчивую сутулость как норму. Поясничный прогиб будет уменьшаться, а структура таза — сужаться. Последнее может сказаться на родах, увеличивая риск осложнений.

Будущее может изменить и набор рудиментарных органов. Аппендикс — вопреки распространенному мнению — не исчезнет. Ученые уже доказали, что он служит «убежищем» для полезной микрофлоры и помогает восстанавливать ее после инфекций. А вот мышцы, позволявшие нашим предкам двигать ушами, вероятнее всего, исчезнут. Уже сегодня они не несут никакой функции, и мутация, «отключающая» их, не будет вызывать эволюционных потерь.

Что точно останется с нами — это волосяной покров. Несмотря на то что одежда взяла на себя функции терморегуляции, волосяные фолликулы продолжают быть источником стволовых клеток, необходимых для регенерации кожи. Поэтому полное «облысение человечества» эволюция не допустит: слишком важна скрытая восстановительная функция волос.

